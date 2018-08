publié le 29/08/2018 à 19:01

La rentrée vous met le moral en berne ? Sachez que Netflix possède un agenda bien chargé, capable de vous redonner le sourire. Nouveaux films, retours de fictions, de productions Netflix, tous les univers sont réunis sur la plate-forme de streaming.



Le mois de septembre sera surtout chargé pour les fans de série. Si vous appréciez la science-fiction, The 100 revient pour une saison 4 où les héros devront faire face à une tempête nucléaire. Si Eleanor, Chidi ou encore Tahani de The Good Place vous ont fait rire, vous les retrouverez aussi ce mois pour une troisième saison déjantée.

Côté films, Toy Story 3, le dernier film de la saga la plus célèbre de Pixar sera disponible dès le 1er septembre. Woody, Buzz l'Éclair et leurs amis seront confrontés au départ d'Andy vers l'université. Amateurs de thriller et de sueurs froides, embarquez pour Aucun homme, ni Dieu. Adapté d'un roman éponyme, Aucun homme, ni dieu, suit l'enquête de Russel dans une forêt glacée infestée de loups.

Les séries

The 100 (saison 4), 1er septembre : Constituée de 13 nouveaux épisodes, cette saison de The 100 promet d’être riche en rebondissements. Clarke, Bellamy et Octavi, entre autres, continuent de survivre sur la Terre, 97 ans après un holocauste nucléaire qui a décimé toute les civilisations. Pour cette saison 4, les héros et les héroïnes devront se préparer à une terrible menace : une tempête nucléaire qui réduirait tout en cendres sur son passage.



Iron Fist (saison 2), 7 septembre : Danny Rand-Iron Fist (Finn Jones) retrouvera son frère spirituel Davos alias Steel Serpent (Sacha Dhawan) dès le 7 septembre. Mais Danny sait déjà que la bataille est perdue d'avance s'il ne forme pas une alliance. Il pourra donc compter sur Colleen Wing (Jessica Henwick), sa partenaire depuis Iron Fist, mais aussi la détective Misty Knight (Simone Missick) de Luke Cage.



Atypical (saison 2), 7 septembre : Signé Robia Rashid, Atypical raconte les aventures de Sam Gardner, lycéen autiste, déterminé à trouver le grand amour. Pour cette saison 2, Sam se prépare à la fin du lycée et réfléchir à son avenir. Entre-temps, ses parents Elsa et Doug essayent de reconstruire leur couple tandis que Casey, la cadette de Sam doit s'intégrer dans sa nouvelle école.



Maniac, 21 septembre : Annie (Emma Stone) et Owen (Jonah Hill) se retrouvent embarqués dans une mystérieuse expérience pharmaceutique. Grâce à une série de pilules, censées guérir toute maladie mentale ou chagrin, Annie et Owen vont découvrir des univers étranges pendant trois jours. Sauf que l'expérience ne va pas du tout se passer comme prévue.



The Good Place (saison 3), 28 septembre : Eleanor, Chidi, Tahani et le reste de la fine équipe de The Good Place ne sont pas au bout des surprises pour cette prochaine saison. Après avoir découvert que "The Good Place" est en réalité "The Bad Place", nos héros et héroïnes vont être propulsés dans un autre univers, qu'ils ont bien connus par le passé.



Les Films

Toy's Story 3, 1er septembre : Préparez-vous à (re)découvrir le troisième volet de la saga la plus populaire de Pixar. Alors qu'Andy se prépare à entrer à l'université, c'est la panique pour Woody, Buzz l'Éclair et leurs compagnons. Les jouets se retrouvent alors à la crèche, malmenés par les bambins et terrorisés par Lotso, un vieil ours en peluche rose. Émotions garanties pour tous les membres de la famille.



Sierra Burgess is a loser, 7 septembre : Les fans de Stranger Things seront ravis de retrouver Shannon Purser (Barb) dans cette comédie où elle incarne l'adolescente Sierra. À la suite d'un quiproquo, Sierra, lycéenne discrète et mal dans sa peau, crée une relation virtuelle avec Jamey (Noah Centino d'À tous les garçons que j'ai aimés) de son école. Elle se fait alors passer pour Veronica, la fille la plus populaire de son lycée, qui est aussi sa pire ennemie. Mais, de plus en plus prise au piège dans son mensonge, Sierra va nouer une amitié inattendue avec cette dernière.



Aucun homme, ni Dieu, 28 septembre : Adapté du roman éponyme de William Giraldi, ce thriller psychologique vous entraîne dans le froid glacial de l'Alaska. Medora bouleversée par la disparition de son fils, embauche Russel Core (Jeffrey Wright de Westworld), un spécialiste des loups à la retraite, pour le retrouver. Le temps presse, puisque Mendora voudrait retrouver son fils avant le retour de son mari (Alexander Skarsgård) de la guerre. Ce que Russel s'apprête à découvrir est bien plus horrible que ce qu'il pensait.