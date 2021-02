Netflix dévoile une longue et alléchante liste de séries, films et animés à venir

publié le 25/02/2021 à 20:24

Le compte Twitter de Netflix est devenu un incontournable des réseaux sociaux. D'abord pour son sens de l'humour et de la répartie, un modèle du genre. Aussi et surtout pour glaner quelques informations sur les programmes du géant du streaming. Régulièrement, les community managers de ce compte posent des questions à leurs abonnés pour connaître les projets qui pourraient leur faire plaisir. De quoi lancer quelques bouteilles à la mer et coller au plus près des attentes des abonnés.

Cette fois, c'est à Netflix de donner des nouvelles de son calendrier plus ou moins lointain. Dans une succession de tweets publiés le 24 février 2021, Netflix a annoncé toute une myriade de futurs films, séries, animés et documentaires qui débarqueront dans les prochains mois ou années sur la plateforme. L'occasion de rassurer les fans de certaines séries en les assurant du développement d'une saison 2, 3 ou 4. L'occasion, aussi, d'attiser la curiosité d'autres communautés de fans avec quelques annonces alléchantes.

Les séries qui reviennent

Voici tout d'abord la liste non-exhaustives des séries qui ont été prolongées et sont actuellement en écriture, en tournage ou en post-production. On retrouve tous les grands succès de ces dernières années comme les incontournables Stranger Things ou La Casa de Papel, les nouveautés qui ont très bien fonctionnées comme Lupin, Emily in Paris ou La Chronique des Bridgerton et enfin quelques annonces de saison finales pour des shows comme Ozark ou Dead To Me :

- Stranger Things 4

- Umbrella Academy S3

- YOU S3

- La Casa de Papel partie finale

- Élite S4

- Sex Education S3

- Alice in Borderland S2

- Lupin P2

- On My Block saison finale

- Lucifer S5 partie B et S6

- Top Boy S2

- Comment élever un super héros S2

- How To Sell Drugs Online (Fast) S3

- Ragnarök S2

- The Crown S5 et S6

- The Naked Director S2

- Atypical saison finale

- La Chronique des Bridgerton S2

- Virgin River S3

- Family Business S3

- Mortel S2

- Big Mouth S5 et S6

- Désenchantée partie 4

- Poupée Russe S2

- Destin : La Saga Winx S2

- Locke & Key S2 et S3

- Warrior Nun S2

- Cobra Kai S4

- Perdus dans l’espace saison finale

- Dear White People saison finale

- Dead To Me saison finale

- The Last Kingdom S5

- Dynastie S4 et S5

- Ozark saison finale

- Aggretsuko S4

- Love, Death & Robots S2

- Emily In Paris S2

- Grace et Frankie saison finale

- Valeria S2

- Plan Coeur saison finale

- Outer Banks S2

- Narcos : Mexico S3

- Barbares S2

- Baki : Son Of Ogre

Les projets en développement

Plus intrigant encore, Netflix a dévoilé une liste, là encore non-exhaustive, de projets en cours. On remarquera que les jeux vidéo inspirent Netflix avec le développement de séries Assassin's Creed ou Resident Evil ou d'un film The Division. Les internautes sont aussi ravis (ou inquiets) de voir le développement d'Avatar (le dessin animé culte par le film de James Cameron avec les grands bonhommes bleus) en live-action ou de l'animé et manga très populaire One Piece ou une recréation de Narnia, pilier de la fantasy qui a déjà eu droit à quelques films.

- Vikings : Valhalla

- La série Assassin’s Creed

- La série Resident Evil

- La série sur la création de Spotify

- L’adaptation en anime de la Voie du Tablier

- Charlie et la Chocolaterie par Taika Waititi

- Avatar : Le Dernier Maître de l’Air (la série en live-action)

- Cowboy Bebop (la série en live-action)

- One Piece (la série en live-action)

- Cyberpunk Edgerunners

- Les séries et films Narnia

- La série d’animation Splinter Cell

- Le documentaire sur l’affaire Gamestop

- La mini-série sur Ayrton Senna

- Le film d’animation Pinocchio par Guillermo Del Toro

- The Cuphead Show

- Chicken Run 2

- Mercredi Addams, la première série de Tim Burton

- Sonic Prime, la nouvelle série d’animation sur le hérisson bleu

- The Division, le film

- Les animes Tomb Raider et Kong : Skull Island

- Beyond Good & Evil, le film