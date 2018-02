publié le 08/02/2018 à 11:17

Une comédie sous le règne de Napoléon. C'est dans ce cadre historique que se retrouvent pour la première fois Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans Le retour du héros, réalisé par Laurent Tirard. Dans le film, les acteurs jouent respectivement Elisabeth Beaugrand, fille de grands bourgeois de province et le capitaine Neuville, soldat de l'armée napoléonienne.



Pour son nouveau film, le réalisateur du Petit Nicolas s'est risqué au vaudeville historique et le résultat est enthousiasmant. Le capitaine Neuville (Jean Dujardin), militaire de salon et séducteur impénitent doit épouser Pauline Beaugrand, une jeune ingénue. Mais Napoléon appelle ses hommes au front pour combattre les prussiens et Neuville doit partir. Le soldat promet d'écrire chaque jour mais le temps passe et aucune nouvelle. Elisabeth (Mélanie Laurent), la sœur de Pauline décide d'envoyer de fausses lettres de Neuville, racontant ses exploits au combat, le transformant en héros tragique. Sauf qu'à son retour, Neuville est un vagabond qui a en fait déserté.



Dujardin/Laurent : un duel qui se transforme en duo

Avec des dialogues brillants, vifs et incisifs, une mise en scène lumineuse et rythmée, des décors et des costumes somptueux, Le retour du héros est tout simplement du vrai cinéma.

Pour une première collaboration, le couple formé à l'écran par les deux acteurs est à la fois sexy, charmant, irrésistible et naturel. "Avec Mélanie Laurent, la rencontre a été évidente tout de suite, dès la lecture. Elle s'est imposée très vite, pivot dans la comédie" explique Jean Dujardin.



Habituée à d'autres rôles, Mélanie Laurent était novice dans ce nouveau genre. "Les premiers jours de tournage, j'avais très peur, c'était ma première comédie, l'impression de recommencer ce métier à zéro". La comédienne a pu compter sur le soutien de son partenaire de jeu. "Je n'avais pas de conseil à donner. J'ai juste eu à la rassurer. Au départ, c'est un duel qui devient un duo car j'ai besoin d'elle".

> LE RETOUR DU HEROS - Bande-annonce officielle - Jean Dujardin / Mélanie Laurent (2018)