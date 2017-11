Mélanie Laurent : "J’avais envie de parler des femmes artistes incomprises"

publié le 24/11/2017 à 11:24

Après Les Adoptés, Respire et le documentaire Demain, la comédienne Mélanie Laurent nous propose mercredi 29 novembre de découvrir au cinéma son nouveau film de réalisatrice : Plonger, adaptation du roman de Christophe Ono-Dit-Biot.



Cette histoire d'amour douloureuse raconte comment Paz, photographe espagnole, jeune femme avide de liberté, va tomber amoureuse de César, ex-grand reporter de guerre, qui rêve lui de calme et de bonheur. Paz tombe enceinte, se sent prisonnière dans le rôle de mère et décide de s'en aller. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir, une pause. Sauf qu'elle ne revient pas et que César va découvrir la terrible raison pour laquelle elle ne sera plus jamais là.

Mélanie Laurent signe ici un film dense, bouleversant, sur le couple, le rapport homme-femme, le besoin de s'accomplir. ll lui a fallu pour cela s'éloigner du livre d'origine : "J’ai gardé aucun dialogue, mais les cinquante dernières pages, le côté très métaphysique de la fin, quand ils ne s’aiment plus… Parce que c’est ça qui m’intéresse : comment un couple se fait avoir quand il ne communique plus ?"



La cinéaste prône aussi un film "féministe" : "Pourquoi une femme qui a envie de voyager en demande trop ? Pourquoi une femme qui se sent bouleversée par l’arrivée d’un enfant est une mauvaise mère ? Je crois que j’avais envie de parler de ça, de cette dualité, cette incompréhension qu’on a, femme artiste, à tout prouver plus que les autres."



Le casting est aussi à la hauteur. Il faut saluer la formidable comédienne espagnole, Maria Valverde, qui joue le rôle de Paz, face à un César impérial, incarné par Gilles Lellouche. Émouvant, fragile et fort à la fois, le comédien trouve là un de ses meilleurs rôles. Mélanie Laurent et lui se connaissaient depuis un bout de temps, il manquait le bon moment pour travailler ensemble, voilà qui est chose faite. Plonger est un des grands films français de cette fin d'année. Ne le ratez pas à sa sortie mercredi prochain le 29 novembre au cinéma.

Également au programme de LVT

Connaissez-vous Sulki et Sulku ? Deux personnages créés par Jean Michel Ribes, en 2005, dans sa pièce de théâtre Musée haut Musée bas. Et qui sont aujourd'hui sur la scène du théâtre du Rond-Point, à Paris dans un nouveau spectacle intitulé : Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes. Où ils parlent ; par exemple, de football avec beaucoup de second degré. Ne les ratez pas : ils sont à voir sur scène jusqu’au 9 décembre.



Voici le jury d'un prix littéraire pas comme les autres, celui de 30 millions d'amis qui récompense un roman ou un essai mettant à l'honneur l'animal. Alors qu’il fête ses 35 ans d’existence, son jury a fière allure, composé d'écrivains de renom, comme Michel Houellebecq, Didier van Cauwelaert, Didier Decoin, Jean-Loup Dabadie, Irène Frain ou le philosophe Frédéric Lenoir.