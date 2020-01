publié le 23/01/2020 à 14:00

Entre son père qui se rêvait humoriste ("mais qui n'est pas drôle !"), sa sœur Olivia -la préférée de la famille ("Sur le Titanic, entre ma sœur et moi, maman m'a avoué qu'elle aurait choisi de sauver ma sœur !") et sa mère, justement, Jacqueline, qui s'est inscrite sur Instagram ("elle n'a qu'un seul abonné: moi... et elle m'a bloqué !") et qui téléphone à Michel Drucker dès qu'elle a besoin de consulter un médecin ("Et Michel la rappelle toujours pour lui conseiller tel ou tel spécialiste"), Mathieu Madénian ne pouvait que consacrer tout un spectacle à la famille !

C'est chose faite avec Un spectacle familial, son nouveau one-man-show (le 3e) qu'il jouera au Théâtre de l'Oeuvre jusqu'au 25 avril. Un seul en scène hilarant, coécrit et mis en scène par son complice de toujours, Kader Aoun, dans lequel Mathieu ne s'interdit rien, y compris un certaine forme d'introspection: pourquoi est-il toujours célibataire et sans enfants à l'âge de 43 ans, pourquoi ses parents ont plus de photos du chien que de leur propre fils, pourquoi n'est-il plus question que de la maladie et de la mort lors des déjeuners familiaux... ?

Autant de moments savoureux, dans lesquels tout le monde peut se retrouver, que Mathieu Madénian fait partager, en direct, ce jeudi, dans l'émission de Stéphane Bern !

Mathieu Madénian Crédit : Théâtre de l'Oeuvre

"Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de diners alcoolisés, et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…"

Mathieu Madénian, un spectacle familial - Du 17 janvier au 25 avril 2020 - Les vendredis et les samedis à 21h



