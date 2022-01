L'année 2021 vient de se terminer et le monde du 7e art reprend un peu son souffle. Des films que le public attendait depuis des années ont pu enfin sortir au cinéma après avoir été repoussés un grand nombre de fois à cause de la pandémie. 2021 a été par exemple l'année du dernier James Bond avec Daniel Craig, du retour de Matrix sur grand écran, de Drive My Car, Encanto, The Father, West Side Story, Dune, Aline, Kaamelott... et l'année du triomphe de Spider-Man avec No Way Home qui a enthousiasmé les spectateurs.

Mais il est grand temps de tourner son regard vers l'avenir. Voici une sélection non exhaustive des films que nous verrons ces 12 prochains mois au cinéma. Les plateformes de streaming devraient aussi nous offrir quelques pépites... Nous avons fait le choix de ne pas retenir dans cette liste les films qui seront proposés par Marvel pour enrichir toujours plus son Marvel Cinematic Universe. Si vous voulez en savoir plus sur ces blockbusters qui ne manqueront pas de faire l'événement, nous avons rassemblé tous les projets du studio (tant au cinéma qu'à la télévision) dans cet article. Et vous, qu'avez-vous hâte de voir en 2022 ?

Les films les plus attendus de 2022

1 - Scream (12 janvier)

C'est bien dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Il en va de même pour les scénarios de films d'horreur. La saga Scream s'apprête à faire son retour dans les salles obscures pour la cinquième fois et le tueur au masque et au couteau est bien décidé à faire trembler le public. Dans cette version 2022, Scream nous propulse 25 ans après les événements du tout premier film. Pour fêter l'événement, de nombreuses actrices et acteurs de la franchise sont de retour dont Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (le shérif Dewey Riley). Reste à savoir qui est caché sous le masque du terrible tueur cette fois...

2 - Moonfall (9 février)

Le réalisateur Roland Emmerich a une grande spécialité : détruire la Terre. L'Allemand qui a offert aux salles obscures Independance Day, Godzilla ou Le Jour d'après s'apprête à nous offrir un nouveau grand blockbuster cataclysmique. Cette fois, pas de vaisseaux spatiaux menaçants au-dessus de New York, pas de monstres géants ou de glaciation turbo de la planète. Non. Pour son prochain film, Roland Emmerich fait simplement s'écrouler la lune. Halle Berry, Patrick Wilson ou encore Donald Sutherland sont à l'affiche. Une grosse production à 140 millions de dollars qui propose un grand spectacle de destruction naturelle mais aussi quelques touches de science-fiction horrifique...

3 - Mort sur le Nil (9 février)

Gal Gadot sera Linnet Ridgeway, Emma Mackey, Jacqueline de Bellefort et Armie Hammer jouera Simon Doyle dans cette adaptation du roman culte d'Agatha Christie par Kenneth Branagh. Le réalisateur va continuer son œuvre après son Murder on the Orient Express de 2017. Il jouera toujours le bon détective Hercule Poirot...

4 - Uncharted (16 février)

Vous connaissiez Indiana Jones et Lara Croft ? Découvrez votre nouveau chasseur de trésors préféré : Nathan Drake. Le héros de la célèbre saga de jeux vidéo Uncharted s'apprête à passer du petit écran au grand avec deux grosses stars pour porter ce projet. Dans cette adaptation, Mark Wahlberg joue Sully un pilleur de tombes et mentor de Tom Holland (Spider-Man) qui débute sa carrière de jeune explorateur gaffeur mais très attachant. Ruben Fleischer, le réalisateur, propose ici de créer une "origin story" pour Nathan Drake que les amateurs de jeux vidéo connaissent plus vieux. Tom Holland devra donc rassurer les fans de la franchise et retrouver l'esprit goguenard du personnage culte.

5 - The Batman (2 mars)

Probablement l'un des plus gros projets de l'année. Dans ce film, Batman, désormais incarné par Robert Pattinson, semble être poussé dans ses retranchements. Son identité est en danger et il oscille entre le désir de justice et de vengeance, l'un des thèmes majeurs de la saga Batman. Les fans sont déjà particulièrement "hypés" par les premières images du film. The Batman devrait donner naissance à une trilogie (sauf catastrophe industrielle). Matt Reeves, le réalisateur, a expliqué qu'il voulait réaliser une origin-story "originale" sur le super-héros. Catwoman sera incarnée par Zoë Kravit. Andy Serkis, Colin Farrell et John Turturro joueront respectivement Alfred Pennyworth, le célèbre majordome de la maison Wayne, le Pinguoin et Carmine Falcone. Jeffrey Wright incarnera le célèbre inspecteur James Gordon qui veille de façon plus conventionnelle sur Gotham.

6 - Downton Abbey: A New Era (16 mars)

Notre famille préférée de l'aristocratie britannique débarque en France pour cette suite du premier long-métrage inspiré de la série de Julian Fellowes. L'occasion de découvrir des nouveaux personnages et de voir notre Nathalie Baye nationale intégrer la famille Downton Abbey. Costumes de rêve, cadres idylliques, personnages attachants et remarques sarcastiques de Maggie Smith... La recette de la série avait été conservée pour le premier film. Espérons qu'il en soit de même pour ce deuxième volet sur grand écran.



7 - Contes du hasard et autres fantaisies (6 avril)

Ryusuke Hamaguchi qui nous a offert la pépite de 2021 Drive My Car est déjà de retour. Contes du hasard et autres fantaisies fonctionnera comme un recueil de nouvelles et raconte trois histoires indépendantes en l'espace de deux heures. Cette fois, le réalisateur japonais n'adapte pas un texte mais il est aussi à l'écriture. Il y sera question d’un triangle amoureux, de la tension érotique entre un romancier et une fan et de la rencontre entre deux femmes qui croient chacune avoir retrouvé une ancienne camarade de classe, dans un contexte où un virus informatique a fait planter Internet.



8 - Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (13 avril)

Nous retrouvons notre beau et juene Dumbledore, professeur à Poudlard (toujours incarné par Jude Law) qui doit faire face à son meilleur ennemi qui, lui, a changé d'interprète. Johnny Depp qui incarnait le personnage a cédé sa place à Mads Mikkelsen. Une brave équipe de héros va s'unir, grâce aux conseils (toujours obscurs) de Dumbledore, pour tenter de vaincre le dictateur en devenir qu'est Grindelwald. On retrouve ici des thèmes forts de la saga Harry Potter : la force de la diversité et du groupe face à des idées fascisantes ou suprémacistes. Professeurs, Moldu, magizoologiste, assistante, Auror... vont s'unir pour faire face à cette menace.

9 - The Northman (18 avril)

Après The Lighthouse, Robert Eggers rassemble Alexander Skarsgård, Ethan Hawke et Nicole Kidman pour une époustouflante fable de vengeance dans l'Islande du Xe siècle. Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Björk et Claes Bang sont aussi à l'affiche de ce film dont la première bande-annonce a époustouflé une bonne partie du public. Les amateurs de The Green Knight en 2021 apprécieront sans doute les choix visuels de The Northman. Les fans de Assassin's Creed Valhalla ou de la série Viking seront comme chez eux.



10 - Legally Blonde 3 (mai)

Elle est blonde. Elle aime le rose et les tout petits chiens. Mais elle est loin d'être une écervelée. Elle Woods, la célèbre juriste blonde jouée par Reese Witherspoon est enfin de retour après des années loin des caméras. Mindy Kaling et Dan Goor travaillent sur la suite de cette comédie culte du cinéma américain.



11 - Top Gun: Maverick (25 mai)

Encore une suite que l'on n'attendait plus. Lunettes de soleil, moto, avion de chasse, cascades aériennes... Pas de doutes, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) est de retour au cinéma. Trois décennies après Top Gun, le pilote de chasse américain qui a fait rêver une génération de spectateurs et de spectatrices, se prépare à une nouvelle mission. Maverick doit reprendre du service pour former une nouvelle génération de pilotes. Parmi ces nouvelles recrues, Bradley Bradshaw (Miles Teller), le fils de Gosse (Anthony Edwards), décédé dans Top Gun. Maverick retrouvera aussi Tom "Iceman" Kazansky (Val Kilmer) dans le film de Joseph Kosinski (Tron : L'Héritage, Oblivion). Charlie (Kelly McGillis) ne sera pas de la partie, mais la nouvelle héroïne de l'histoire est incarnée par Jennifer Connelly (Requiem for a Dream, Ce que pensent les hommes).

12 - Buzz l'Éclair (22 juin)

Vers l'infini et au-delà ! Il s'agit d'un spin-off de la saga Toy Story, produite par Pixar, racontant les origines du personnage de Buzz l'Éclair. C'est l'acteur Chris Evans, que vous connaissez surtout pour son rôle de Captain America, qui prêtera sa voix au personnage principal.



13 - Avatar 2 (14 décembre)

Le serpent de mer du cinéma... Depuis décembre 2009, les amateurs de science-fiction attendent la suite du film qui a popularisé la technologie 3D signé James Cameron. C'est-à-dire que le réalisateur a promis de très nombreux films pour enrichir cette franchise... Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule (c'est opportun) une dizaine d'années après les événements du premier film. Leur vie idyllique, en connexion avec la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, est de retour sur Pandora... James Cameron pourra-t-il encore nous émerveiller avec une technologie de pointe ou devra-t-il concentrer ses efforts sur le scénario et la mise en scène ?