Margot Robbie, pressentie pour incarner Barbie sur grand écran

publié le 09/10/2018 à 18:01

Le projet semble se concrétiser. Lancé en 2014 par Sony et Mattel, le film Barbie a eu du mal à trouver celle qui incarnera la plus célèbre des poupées. Après Amy Schumer et Anne Hathaway, c'est au tour de Margot Robbie de se voir proposée le rôle.



Selon le Hollywood Reporter, l'actrice australienne serait en pourparlers avec Warner Bros, désormais détenteur des droits d'adaptation, et pourrait produire le long-métrage par le biais de sa société de production LuckyChap.

Toujours, selon le très renseigné Hollywood Reporter, le nom de la réalisatrice Patty Jenkins (Wonder Woman) circulerait de manière insistante au sein des studios Warner pour adapter les aventures de Barbie.

L'histoire devrait mettre en avant la célèbre poupée blonde à la découverte du monde réel "dans une sorte de voyage initiatique où elle prend conscience de l’importance d’être unique". Aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment.