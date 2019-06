Claudia Cardinale: "j'ai vécu des milliers de vies, pas seulement la mienne"

publié le 01/06/2019 à 14:00

Claude Joséphine Rose Cardinale est née juste avant la guerre au bord de la Méditerranée, à Tunis. Elle suivait son père Francesco et de sa mère Yolanda. D’origine sicilienne, ils ne parlent que le français. Immigrés dans cette Tunisie placée sous le protectorat de la République. La future Claudia Cardinale, brune aux yeux noirs, qu'on surnomme la Berbère, ne rêve pas de cinéma. C'est sa sœur cadette, Blanche, blonde aux yeux bleus, qui veut devenir actrice. Mais la destinée prend parfois des chemins de traverse.





Le jeune réalisateur René Vautier n'a repéré que cette adolescente brune, et non sa soeur blonde qui l'accompagne. Il tente de l’aborder mais celle-ci s’enfuit. Claude Cardinale apparaîtra tout de même dans les Anneaux d'Or, sous les traits d'une jeune arabe voilée. Ce sera sa toute première expérience au cinéma.



D’une beauté sidérante à ses 17 ans, Claude capte tous les regards. Pas étonnant que les metteurs en scène se passent le mot. Même si elle leur répond obstinément qu'elle n'a aucune intention de se lancer dans une carrière d'actrice. Sur la plage du Lido à Venise, elle fait sensation en bikini et est une nouvelle fois repérée par les réalisateurs et les producteurs. Mais Claudia ne change pas d’idée, elle ne souhaite pas vivre une vie de starlette. Elle rentre alors à Tunis où elle sera institutrice.



Ce retour à Tunis fait ressortir un drame qu’elle avait jusqu’alors gardé secret par peur du scandale. A la sortie du lycée, un homme, dans une voiture, l'avait abordée, forcée à monter à bord et violée. Enceinte, elle doit se rendre à l’évidence, elle ne peut plus le cacher. Mais pour accoucher sans que personne ne le sache et garder l'enfant, il faut quitter Tunis. En Italie, elle accepte enfin une des offres de Mario Monicelli.





L'année 1963 est l'année Cardinale. Elle tourne en même temps deux chefs d'oeuvre qui vont entrer dans l'histoire du cinéma. Pour le Guépard, Visconti la jette dans les bras d’Alain Delon. Avec le rêve secret d'en faire des vrais amants. « Mais nous ne sommes jamais allés plus loin, racontera t-elle, avec Alain, nous sommes restés des amis chers ». Au Festival de Cannes, la Palme d'Or ira à Luchino Visconti...





Devant un tel succès, Hollywood réclame désormais Claudia Cardinale. Elle traverse l'Atlantique. Mais sans réelle conviction. Trop lucide, comme d'habitude, pour croire au rêve américain. Elle repousse d'emblée le contrat mirobolant des studios Universal pour ne signer que des films au coup par coup. Mais l’Europe lui manque. Ainsi, elle retourne en Italie.

A Rome, l'actrice se lie avec le réalisateur Pasquale Squitieri avec lequel elle restera vingt sept ans. De cette union naît une petite fille, baptisée également Claudia. Malgré leur séparation, il a été le seul et l’unique homme qu’elle ait aimé.



Claudia Cardinale, plus de 150 films, reine d'un bal ininterrompu où surgissent les silhouettes des plus grands réalisateurs et des plus grands acteurs n'a jamais cessé de tourner.