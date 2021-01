"Lupin" (Netflix) : quand sera diffusée la fin de la saison 1 ?

publié le 11/01/2021 à 16:52

La première saison de Lupin, l'adaptation contemporaine des aventures du gentleman cambrioleur Arsène Lupin avec Omar Sy vient tout juste d'être dévoilée sur Netflix. Mais contrairement à de nombreuses séries de la plateforme américaine, Lupin ne dévoile pas tous les épisodes de cette première fournée d'un coup. En effet, les abonnés ont eu la surprise de ne découvrir qu'une première partie des aventures d'Assane Diop en janvier 2021. Seuls 5 "chapitres", c'est-à-dire 5 épisodes, sont disponibles.

La deuxième partie des aventures d'Assane comptera 5 chapitres également, mais il faudra être particulièrement patient pour découvrir la suite. Notamment car cette première partie se termine sur un grand moment de suspense... Le réalisateur Louis Leterrier a admis que la suite de Lupin était déjà "dans la boîte". Pour l'heure, la date de la diffusion de cette seconde partie reste encore secrète mais elle devrait être diffusée courant 2021.

L'équipe de la série et Omar Sy en tête profitent pour l'heure du succès global de la série. Lupin est entrée dans le Top 10 des séries vues sur la plateforme dans plusieurs pays, dont - et c'est une première pour une création française - aux États-Unis. Ce succès pourrait bien convaincre Netflix de lancer une saison 2. "J'ai signé un contrat pour 36 saisons, jusqu'à mes 73 ans !, plaisantait-il auprès de nos confrères de 20 Minutes, évidemment, quand on démarre une série, on espère qu'il n'y aura pas qu'une seule saison (...). J'ai fait 10 épisodes avec Lupin, j'ai très envie de le retrouver !".