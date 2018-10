publié le 05/10/2018 à 08:30

C’est un couple qui nous accompagne depuis plus d’un demi-siècle. Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme. Claude Lelouch a décidé de les rassembler une dernière fois au cinéma. RTL est allée jeudi 5 octobre en exclusivité sur le plateau du réalisateur pour assister à ce tournage secret.



Le film, qui s’appelle Les Plus belles années, et Claude Lelouch nous a demandés d’entrée de ne rien vous révéler de ce que je verrais dans cette incroyable maison ronde posée dans la campagne normande pas très loin de Deauville. Ce que je peux vous dire en revanche c’est que le lien entre Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant est palpable immédiatement.

Elle, une main sur son épaule, lui assis dans un fauteuil. Je les retrouve après la prise et je comprends le secret d’Un homme et une femme : ce film fait partie de nos vies, nous avons grandi, vieilli avec lui et forcément avec eux.