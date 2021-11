"Les Olympiades", "Albatros" : les films à voir (ou éviter) cette semaine

Cette semaine près de 13 nouveautés sont à l'affiche dans les cinémas. Espérons que ce chiffre leur portera leur bonheur, tout particulièrement aux deux grands réalisateurs qui reviennent sur nos écrans : Jacques Audiard et Xavier Beauvois...

Commençons avec le dernier film d'Audiard, le patron du cinéma français : palmé, césarisé, nommé aux Oscars, auteur des deux meilleurs films tricolores de ces 20 dernières années, (Un prophète et De rouille et d'os), Audiard rebat une nouvelle fois les cartes avec Les Olympiades, chronique amoureuse et sociale tournée dans ce XIIIe arrondissement de Paris où il a vécu...

Un quartier de béton, de verre et d'acier où vont essayer de s'aimer trois trentenaires, un garçon et deux filles... À une époque où tout est fait pour que nous puissions communiquer, parler, échanger via les réseaux sociaux, eux peinent à laisser parler leur cœur... Trio attachant et fascinant que Jacques Audiard regarde presque en ethnologue...

Le réalisateur travaille déjà sur sa nouvelle œuvre et change complètement de style. Le prochain film de Jacques Audiard sera une comédie musicale tournée au Mexique et en espagnol...

Le quotidien d'un gendarme

L'autre film français du jour c'est Albatros de Xavier Beauvois. Là aussi on est quasiment dans l'ethnologie avec ce quotidien d'un gendarme d'Étretat qui, à la suite d'un drame paysan, va remettre en question toute son existence et partir seul, au large... C'est Jérémie Rénier qui incarne formidablement cet homme à la croisée des chemins et ce qui est passionnant dans le film, c'est la première partie, tournée dans une vraie gendarmerie qui nous montre la vie de tous les jours de ces hommes et de ces femmes, dont on connaît assez peu finalement la fonction...

À l'affiche de cet Albatros : Jérémie Rénier mais aussi Victor Belmondo ou Marie-Julie Maille. Un rappel aussi dans un tout autre genre, si vous avez plutôt envie de vous détendre, la sortie de Si on chantait ou comment une bande de copains licenciés de leur usine vont décider de se lancer dans la livraison de chansons à domicile... Comédie sociale et musicale qui fait du bien au moral...

Le meilleur Marvel depuis des lustres

Si on aime les super-héros, ne passez pas à côté des Éternels des studios Disney-Marvel. Il s'agit du lancement d'une nouvelle saga. Nous allons essayer de vous expliquer en deux mots un concept pas simple : il y a 7.000 ans, Arishem (une sorte de méga dieu tout rouge), a créé l'univers et envoyé sur plein de planètes des Éternels, créatures aux pouvoirs impressionnants... Sur Terre, ces Éternels nous ont protégés des Déviants, monstres affreux venus nous bouloter... Les Éternels sont restés depuis, vivants cachés parmi nous, et on parle encore d'eux à travers des mythes, des légendes sous les noms d'Athéna, Circé ou Icare... Sauf que les Déviants reviennent et que les Éternels, en reprenant leur combat pour nous sauver, vont découvrir qu'ils ont peut-être été créés pour tout autre chose...

Franchement, c'est une excellente surprise. Le meilleur Marvel depuis des lustres. Le film coche toutes les cases : latino, asiatique, afro-américain, gay, sourds : aucune communauté n'a été oubliée ! Le film est signé Chloé Zhao, la réalisatrice chinoise multi-oscarisée cette année pour Nomadland est aux commandes... Elle prend le temps de poser son intrigue et ses personnages, elle impose une tonalité sombre et aborde des thématiques rares dans ce genre de film, notamment sur la place de Dieu dans nos vies...

Signalons également My son de Christian Carion qui adapte en anglais son film Mon garçon... James McAvoy remplace Guillaume Canet dans ce thriller où un père mène l'enquête sur la disparition de son fils... Paysages écossais sublimes et mécanique originale : l'acteur principal n'a pas eu le scénario en main avant de tourner et a dû improviser face à ses partenaires qui eux savaient tout...