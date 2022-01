Les Inconnus bientôt de retour au cinéma, à la télé et sur scène ?

Et si cette année 2022 marquait le retour des Inconnus ? Nous avons de nouvelles infos émanant comme on dit "d'une source sûre". La semaine dernière, nous avons croisé Didier Bourdon pour la promotion du film Permis de construire qui devait sortir le 12 janvier et qui a été repoussé au mois de mars. À la fin de la conversation, nous lui avons demandé si les choses avaient avancé et figurez-vous que oui...

Un film est bien en préparation (joué mais non réalisé par les Inconnus) mais il pourrait aussi y avoir une grande émission de télé où les trois garçons se raconteraient face à des archives et surtout, avant cela, on va peut-être revoir le trio Bourdon-Campan-Légitimus sur scène, ce qui n'est plus arrivé depuis 1993...

Près de 30 ans après, pour Didier Bourdon, c'est peut-être le moment d'y retourner. "On a envie de faire quelque chose. C'est une question de timing. On a chacun nos propositions en solitaire mais moi je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire, surtout sur scène, confie Didier Bourdon. Alors c'est vrai que ça fait peur mais c'est dans l'air c'est certain. J'en parlais avec Pascal il y a deux jours. J'attends l'avis de Bernard. Je pense qu'on pourrait prendre les anciens sketches et les revisiter. Et autour de la table, on trouverait d'autres idées. Mais on n'a plus 30 ans. On peut faire une scénographie assez originale. On se voit bientôt, le jour de mon anniversaire là, à la fin du mois, le 22".

Peut-être reverra-t-on le cultissime "Télémagouilles" qui fait évidemment partie de ces sketches incontournables des Inconnus revisités sur scène... On en saura plus très rapidement sur cette possible réunion du trio. À suivre donc.