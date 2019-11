publié le 07/11/2019 à 13:00

Les fidèles des Les Feux de l'Amour sont en deuil. William Wintersole qui a incarné l'avocat Mitchell Sherman de 1980 à 2011 dans le feuilleton à succès est décédé des suites d'un cancer, à l'âge de 88 ans, mardi 5 novembre à Los Angeles.

L'acteur américain, originaire de Portsmouth dans l'Ohio, a joué dans des séries comme La Petite maison dans la prairie, Star Trek ou encore Hôpital central, mais qui a surtout été connu comme

Le comédien a travaillé dans l'industrie du divertissement durant 60 ans, oscillant entre télévision, théâtre et radio. "Je suis si contente d'avoir pu partager son histoire dans mon émission. Il a touché la vie de nombreuses personnes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui... et cela m'apporte la paix. Mais hélas... il me manque tellement", a écrit sa fille Tiffany Harmon dans un message publié sur Facebook.

En février 2019, Les Feux de l'amour avaient déjà perdu Kristoff St. John, qui interprétait Neil Winters.