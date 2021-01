Les 21 films que nous attendons avec impatience pour l'année 2021

publié le 05/01/2021 à 14:33

Quand vont rouvrir nos salles de cinéma ? En attendant d'avoir la réponse, nous vous proposons de passer en revue les 21 films qui vont marquer cette année 2021 en restant évidemment très prudents... Les dates ont changé tellement de fois que de nouveaux ajustements ne sont pas à exclure.

On commence par l'acteur français qui va marquer 2021 : Pierre Niney. Il sera à l'affiche de trois films très attendus. Le 27 janvier dans Amants de Nicole Garcia aux côtés de Stacy Martin et Benoît Magimel. Il campe un dealer de drogue fuyant la France et la femme qu'il aime après une vente qui tourne mal et retrouvant sa fiancée quelques années plus tard, mariée à un millionnaire au bout du monde. Un thriller haletant sur le mensonge. Le 17 mars il sera dans Boîte noire de Yann Gozlan en enquêteur de l'aviation civile découvrant les secrets d'un crash aérien... Et puis le 14 avril, Pierre Niney fera équipe avec Jean Dujardin dans le troisième volet des aventures d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique Noire, réalisé par Nicolas Bedos.

2021 sera aussi riche en comédies. Mystère à St Tropez de Nicolas Benamou avec le duo Clavier-Poelvoorde sera un polar burlesque façon Hercule Poirot prévu le 31 mars. Christian Clavier que l'on retrouvera le 13 octobre dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, troisième épisode de la saga... Et puis bien entendu, le 3 février prochain, le retour de Jeff Tuche et sa famille : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Pierre Lottin et tous les autres, rejoints notamment par Michel Blanc et François Berléand, dans le film d'Olivier Baroux qui doit faire l'ouverture du Festival International du Film de Comédie à l'Alpe d'Huez le 19 janvier.

> Amants (Lovers) new clip official from Venice Film Festival (English)

Des superproductions et des suites

Si vous êtes plus portés sur les superproductions et les films d'action, un programme assez monstrueux vous attend. D'abord, au rayon suites, il y aura un nouveau Top Gun. 35 ans après ses premiers exploits en avion de chasse, Tom Cruise est de retour dans le blouson et le cockpit du plus tête brûlée des pilotes de l'US Air Force... Décollage prévu ça ne s'invente pas le 14 juillet ! Autre saga, celle de l'agent 007, Mourir peut attendre et ça fait un an presque que le dernier James Bond de Daniel Craig patiente ! La fin d'un cycle, programmé pour l'instant le 31 mars, que l'on annonce très sombre, en compagnie notamment de Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes et Rami Malek dans la peau du méchant...

> NO TIME TO DIE | Trailer 2

Spider-Man 3 débarquera le 15 décembre, Matrix 4 avec Keanu Reeves le 22 décembre, Mission: Impossible 7 le 17 novembre ou encore Fast & Furious 9, le 26 mai... Ajoutons le retour sur nos écrans de SOS fantômes, l'héritage avec Bill Murray et Dan Ackroyd le 9 juin, un Godzilla contre King Kong le 19 mai et une nouvelle version de Dune signée Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet le 29 septembre...

Ajoutons aussi à cette liste très américaine, deux gros films français : Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal qui n'a pas grand chose à envier aux meilleurs Marvel avec Pio Marmai, Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde le 21 avril et Eiffel de Martin Bourbelon (dont nous avons eu la chance de voir quelques minutes), avec Romain Duris sous la moustache de l'ingénieur français créateur de la plus célèbre tour métallique du monde : sortie le 10 mars.

Et quelques notes pour finir...

> ALINE Bande Annonce (2020) Céline Dion Biopic, Valérie Lemercier

Et terminons ce tour d'horizon en musique avec, le 17 février, le film librement inspiré de la vie de Céline Dion : Aline, de et avec Valérie Lemercier. Une comédie très émouvante sur la famille, l'amour et la notoriété, loin de la parodie ou de la moquerie. Une vraie performance d'actrice aussi. Au rayon biopic, celui sur Aretha Franklin baptisé Respect avec Jennifer Hudson sortira le 18 août, celui sur Elvis Presley réalisé par Baz Luhrman l'homme de Moulin rouge et Gatsby le 3 novembre... Enfin, l'un des films que nous attendons le plus pour cette année 2021 : la version Steven Spielberg de West Side Story annoncée en cadeau de Noel pour le 8 décembre prochain...