publié le 26/09/2019 à 12:30

C'est l'un des plus beaux et des plus attachants duos que nous a donné le cinéma français ces dernières années... Leila Bekhti et Géraldine Nakache sont de retour, ensemble, en haut de l'affiche ! Les deux jeunes femmes sont les invitées de Stéphane Bern pour parler de J'irais où tu iras, la nouvelle comédie réalisée par Géraldine, dans les salles le 2 octobre.

10 ans après l'immense succès de Tout ce qui brille, le film qui les a révélé au grand public, elles explorent cette fois le thème des relations familiales en interprétant deux sœurs que tout semble opposer... une comédie tendre où se distinguent également Patrick Timsit, très émouvant dans le rôle du père et Pascale Arbillot, toujours très juste.

J'irais où tu iras

Un de mes grands bonheurs dans la vie, c'est de jouer avec Leila. Le cinéma me permet de m'offrir une sœur que je n'ai jamais eue. Géraldine Nakache Partager la citation





L'histoire : Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

> J'IRAIS OU TU IRAS Bande Annonce (2019) Leïla Bekhti, Géraldine Nakache

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Sandrine Sarroche et Patrice Carmouze !