Le prince Harry en couple avec l'actrice Meghan Markle ?

L'automne serait-elle la saison des amours pour le prince Harry ? C'est en tout cas la dernière rumeur qui gonfle outre-Manche. L'oncle de la princesse Charlotte et du prince George aurait une nouvelle conquête : l'actrice Meghan Markle, selon le Sunday Express. À 35 ans, Meghan Markle est connue pour son rôle dans la série sur les avocats Suits, où elle incarne Rachel Zane. Toujours selon le média britannique, le couple entretiendrait leur passion depuis quelques semaines, à l'abri de la presse et des regards indiscrets.



"Il est heureux comme il ne l'a jamais été depuis des années. Il est beaucoup plus serein dans sa vie et Meghan est arrivée au bon moment", explique une source proche du Prince au Sunday Times. Il faut dire que le petit frère du prince William affiche déjà un grand nombre de conquêtes et de scandales, où les deux sont généralement liés. À 32 ans, le prince Harry pourrait s'être assagi.

"Il est encore trop tôt pour dire si leur relation va durer, mais qui sait ? Pour le moment, ils profitent ensemble mais, il y a bien de l'amour dans l'air", poursuit la source. Meghan Markle aurait d’ailleurs déjà rencontré William et Kate Middleton. La suite au prochain épisode ?

Meghan Markle dans la série "Suits" Crédit : Ben Mark Holzberg/USA Network