L'acteur John Wesley ("Le Prince de Bel Air") est mort à l'âge de 72 ans

publié le 09/09/2019 à 11:33

Il était le Dr Hoover dans la célèbre sitcom Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. L'acteur américain John Wesley, 72 ans, est mort le 8 septembre 2019 après une longue bataille contre le myélome multiple, un type de cancer.

Le producteur et manager du comédien, Gerry Pass, a déclaré dans un communiqué : "John Wesley était un cadeau pour le monde, sa gentillesse et sa bonté ont été immortalisés dans ses travaux au théâtre, à la télévision et au cinéma. J'ai le cœur brisé parce que j'ai perdu un ami très proche aujourd'hui.

L'acteur a commencé sa carrière d'acteur après la guerre du Vietnam. Il a travaillé avec Denzel Washington, Barbra Streisand, Tim Burton ou Morgan Freeman. Il a joué dans Pendez-les haut et court (1968) avec Clint Eastwood, Arrête, ou ma mère va tirer ! (1992) avec Sylvester Stallone ou dans les séries Martin (1994-97) et Superhuman Samurai Syber-Squad dans les années 90. Son rôle le plus célèbre pour le public français est celui de ce docteur moustachu du Prince de Bel-Air. Récemment, il tenait des seconds rôles épisodiquement dans des séries comme Cold Case, Médium ou NCIS.

Will Smith et John Wesley dans "Le Prince de Bel Air" Crédit : Capture "Le Prince de Bel Air"