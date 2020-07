Galyn Görg, Helena dans "Le prince de Bel-Air", est morte à l'âge de 55 ans

publié le 16/07/2020 à 17:10

On la connaissait principalement pour son rôle d’Helena dans la série Le prince de Bel-Air aux côtés de Will Smith. Galyn Görg est morte à la veille de son 56e anniversaire d’un cancer généralisé ce mardi 14 juillet.



Dans un communiqué relayé par The Sun, sa famille a expliqué que les médecins lui avaient diagnostiqué il y a peu un cancer étendu "dans tout son corps et dans ses poumons" et ne lui avaient donné "que quelques jours, peut-être une semaine à vivre". Le communiqué affirme aussi : "Nous n’étions pas au courant d’à quel point elle était malade et le diagnostic a été un choc pour la famille entière."

Les proches de Galyn Görg ont également lancé une cagnotte en ligne afin de financer les funérailles de l’actrice en concluant sur les qualités humaines de Galyn Görg : "Son cœur et son esprit étaient remplis de générosité, d'amour, de gentillesse, de pardon et de compassion."