Un musée Louis de Funès va ressusciter à Saint-Raphaël en 2019

publié le 30/11/2018 à 15:18

Après trois ans sans lieu pour abriter la collection Louis de Funès, l'oeuvre de l'acteur français mort en 1983 va retrouver un écrin. Après le château de Clermont, fermé en 2016, c'est à Saint-Raphaël, non loin de la célèbre gendarmerie de Saint-Tropez, que le musée va rouvrir.



C'est grâce à l'insistance de la petite fille du comédien, Julia de Funès, que cette réinstallation va avoir lieu. Le conseil municipal de Saint-Raphaël a annoncé la décision le 20 novembre 2018. "Notre ambition est double. Contribuer à faire découvrir l'œuvre et la personnalité de Louis de Funès et par là faire croître l'attractivité de Saint-Raphaël avec cette collection d'intérêt national et international", a déclaré le maire de la ville Frédéric Masquelier dans les colonnes du Figaro.

On retrouvera dans ce musée qui ouvrira l'an prochain : les lettres, photos personnelles, films de familles et les récompenses reçues par Louis de Funès dont son César d'honneur de 1980.