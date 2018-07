publié le 27/12/2016 à 21:32

"Ma biche! Oh ma biche, ma biche!". C'est par ce doux petit surnom que Louis de Funès s'adressait à Claude Gensac dans Les gendarmes. L'actrice française interprétait en effet dans la série, l'épouse de l'acteur : Josepha. Dans la nuit de lundi à mardi, celle qui avait été nommée pour un César de la meilleure actrice en 2015 s'est éteinte dans son sommeil, à l'âge de 89 ans.



Elle avait tournée dans plus d'une centaine de films. Dans cette grande et longue carrière, elle a été par 10 fois la femme de Louis de Funès, comme dans Jo ou Hibernatus. Mais c'est surtout dans la série Les gendarmes qu'on se rappelle d'elle et son fameux surnom qui lui a collé à la peau toute sa vie ! Elle formait avec Louis de Funès, un duo chamailleur, mais aussi follement amoureux qui a bien évidemment donné naissance à des scènes cultes dans l'histoire du cinéma.