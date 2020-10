Le festival de Cannes se prépare déjà à repousser encore la prochaine édition

publié le 28/10/2020 à 13:36

Un mini festival de Cannes vient tout juste de commencer avec la présentation de 4 films en cette fin octobre, et Thierry Frémaux réfléchit déjà à un plan B... et même un plan C ou D. L’incertitude ambiante oblige la direction du festival à revoir son calendrier. Ce qu’espèrent les organisateurs c’est un festival de Cannes entre le 11 et le 22 mai prochain.

Mais Thierry Frémaux a déjà prévu trois alternatives. Première possibilité : faire le Festival lors de la première quinzaine de juillet. Deuxième possibilité : les 15 derniers jours du mois de juillet. Et dernière possibilité, le plan D, avec les 15 premier jours d’août… Un excès de prudence confie Thierry Frémaux à nos confrères du magazine américain Variety, qui espère toujours faire de Cannes le premier évènement mondial du "monde d’après".

En attendant Cannes en 2020 fera honneur à une poignée de films seulement. Quatre films, dont deux français, seront projetés. Parmi les deux films étrangers : Asa Ga Kuru (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase, grande habituée du festival, et un premier film géorgien de Dea Kulumbegashvili, Beginning (Au commencement), couronné à San Sebastian, qui seront respectivement projetés les 28 et 29 octobre. La manifestation s'achèvera jeudi soir avec Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, en présence du réalisateur et de l'actrice principale, Sandrine Kiberlain.