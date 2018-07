publié le 27/09/2016 à 10:04

En banlieue parisienne, dans un gymnase du Raincy, c'est là où ont été reconstitués plusieurs décors de l'histoire du Petit Spirou, ce film mis en scène par Nicolas Bary d'après la bande dessinée de Tome et Janry, vendue à plus de 10 millions d'exemplaires depuis 1987.



Devant la caméra, notamment François Damiens et le petit Spirou. L'histoire raconte comment ce gamin, destiné comme tous les membres de sa famille à devenir groom, se prend à rêver d'autres choses et de grandes explorations en compagnie de Suzette, l'élue de son cœur. Dans la vraie vie, celui qui interprète le petit rouquin s'appelle Sacha Pinault, il a 11 ans et commence seulement à réaliser qu'il est la vedette du film.

"J'arrivais pas à y croire, mais j'étais vraiment content. J'aimerais bien être comme certains acteurs, comme Johnny Depp. Quand je regardais dans une caméra, je me trouvais toujours moche, toujours nul... Et à cause de ça, je ne m'étais jamais dit que je pourrais être acteur", confit-il.

Un casting au complet

Pierre Richard jouera son grand-père, Natacha Régnier sa maman, Philippe Katerine l'abbé Langelusse et François Damiens Mr Mégot, le prof de sport légèrement alcoolisé, amoureux de Mlle Chiffre l'institutrice. "Mes enfants lisent Le petit Spirou depuis toujours, explique le comédien belge. Quand ils ont vu qu'on me proposait ce rôle, je n'ai pas vraiment eu le choix en fait... Mais j'étais très content de le faire ! En plus c'est un tournage qui passe en douceur..."



Neuf semaines de tournage pour Le petit Spirou, réalisé par Nicolas Bary, metteur en scène des Enfants de Timpelbach et Au bonheur des ogres. Sa dernière ambition pose une question : quand doit s'attaquer à l'adaptation d'une bande dessinée aussi identifiée que celle-ci, avec des personnages forts et marquants, comment fait-on ?

"Il faut s'en affranchir tout en gardant les fondamentaux parce que si on essaye de transcrire littéralement certaines choses, on peut se retrouver confronté à un problème de crédibilité", répond le metteur en scène. La fin du tournage est en vue et la sortie sur nos écrans est prévue pour dans un an, le 18 octobre 2017.