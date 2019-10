La comédienne Annick Alane ("Hibernatus", "Les trois frères") est décédée

publié le 29/10/2019 à 12:33

La comédienne Annick Alane est décédée à 94 ans. L'annonce de son décès a été publiée par l'agent artistique Jean Pierre Noel, le lundi 28 octobre 2019. Sa fille Valérie Alane-Vétel a publié un message dans la soirée pour annoncer que l'office religieux aura lieu le 31 octobre 2019 à l'église Saint-Roch à Paris.

Née à Carnac (Morbihan), Annick Alane a démarré sa carrière au théâtre en 1951 avec Une nuit à Megève de Jean de Letraz. Elle se lance aussi au cinéma en 1956 avec Les Truands de Carlo Rim, puis à la télévision dans Les Cinq Dernières Minutes. Le grand public la connaît pour ses rôles dans Hibernatus avec Louis de Funès où elle incarne Mme Crépin-Jaujard, Les Trois Frères de Didier Bourdon et Bernard Campan, Trois hommes et un couffin et sa suite de Coline Serreau.

Au Théâtre, Annick Alane a remporté le Molière de la comédienne dans un second rôle pour Tailleur pour dames (1994) et pour La Chatte sur un toit brûlant (2001) de Tennessee Williams.

> Hibernatus (1969) bande annonce