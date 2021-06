"L'Étreinte" de Laurent Bonneau et Jim est la BD RTL de juin 2021

La bande dessinée RTL de juin 2021 est L'Étreinte, aux éditions Grand Angle. Un album dessiné par Laurent Bonneau et scénarisé par Jim.

C'est l'histoire d'un sculpteur qui a le vent en poupe. Il s'appelle Benjamin. Il vient de passer de belles vacances à Cadaqués en Espagne, en compagnie de sa femme Romy qui est aussi sa muse. La veille de leur départ, Benjamin, toujours en quête de modèles, a photographié à son insu une belle brune allongée sur la plage. L’image lui trotte dans la tête alors que Romy conduit la voiture sur le chemin du retour, il serait même tenté de la regarder sur son portable quand ils sont violemment percutés par une voiture.

L’accident laisse Romy est dans le coma. Benjamin, quant à lui, est pratiquement indemne. Physiquement. Moralement, c’est autre chose… Comment on vit après un tel accident, et quand sa femme ne semble pas pouvoir sortir de son coma ? C’est toute l’histoire de L'Étreinte, album scénarisé par Jim.

Benjamin ne connaît la femme qu'il a prise en photo, mais il va essayer de la retrouver. Il va retourner à Cadaquès, montrer la photo, faire son enquête, rencontrer des femmes ressemblantes : certaines charmantes, d'autres distantes, ou carrément hostiles. Benjamin va-t-il trouver la femme qu'il cherche ? C'est la lecture de l’album qui vous le dira.

"L'Étreinte" est la BD RTL de l'été 2021 Crédit : Grand Angle

Des personnages insolites et imprévisibles

Mais en attendant, avec cet album, on croise des personnages insolites, imprévisibles ou très caricaturaux, comme Franck, l'agent artistique de Benjamin. Un homme sans foi ni loi, qui ne recule devient rien pour faire des affaires et vendre les sculptures de son artiste. Il y a Marie-Yvonne, qui hante les couloirs de l'hôpital où son mari est lui aussi dans le coma. Elle-même se dit souffrir d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir.

Mais le génie de l'album tient peut-être à la manière dont il a été conçu. Généralement le scénariste envoie son scénario au dessinateur qui le met en images. Eh bien entre Jim et le dessinateur Laurent Bonneau ça ne s'est pas passé comme ça.

Et tout semble tenir sous le sceau de l’évidence. On est happé par cette Etreinte dessinée par Laurent Bonneau et scénarisé par Jim qui nous rappelle que la vie finit toujours par prendre le dessus, avec ce truc plus fort que tout qui s’appelle l’amour. Il suffit de l’accepter.