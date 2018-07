publié le 26/12/2017 à 20:38

Marc Dugain vient présenter son quatrième film qui sort le mercredi 27 décembre et s'intitule "L'échange des princesses". Il s'inspire de l'historienne-écrivain Chantal Thomas qui est consacré à cet épisode de l'histoire qu'est le double mariage dynastique du jeune Louis XV avec l'Infante d'Espagne et de la fille du Régent Philippe d'Orléans avec l'hériter du trône d'Espagne. À l'époque, il s'agit de venir consolider la paix entre les deux pays après des années de guerre et des pays qui sont ravagés par la maladie.



Il s'agit d'un film d'époque, un film en costume. Le but de ce film est de montrer ce qui se cache derrière l'Histoire. "C'est une constante dans tout ce que je fais, essayer d'aller voir derrière le rideau ce que la réalité est capable de nous offrir par rapport aux apparences", explique le réalisateur.

C'est un film sur le pouvoir et la manipulation mais aussi sur le rapport entre la petite et la grande Histoire. "Là on est dans la grande histoire parce qu'on est chez les princes mais ça reste la petite histoire d'individus qui sont des enfants et qui sont dans une souffrance particulière", précise Marc Dugain.

Derrière la diplomatie, un troc de fillettes

Le réalisateur a trouvé à la fois l'histoire qui lui plaisait mais l'espace pour s'exprimer comme cinéaste. Il s'agit d'un film d'époque mais pas d'un film pour en mettre plein la vue. "C'est un film à hauteur d'enfant. On est sur des visages, et des visages qui sont pas ultra-maquillés comme souvent dans les films d'époque qui peuvent dénaturer les expressions", explique Marc Dugain.



Derrière cette histoire, il y a quand même une vente d'enfants, de troc de fillettes. Un échange à but diplomatique certes, mais il n'en reste pas moins que ce sont des enfants que l'on manipule. Par exemple, à quatre ans, l'Infante d'Espagne quitte ses parents pour toujours pour être mariée au roi de France Louis XV. Tout ne va pas très bien se terminer pour ces très jeunes couples préfabriqués au nom de la diplomatie royale de l'époque : maladie, mort, humiliation du retour ... "On demandait un tel renoncement à ces enfants (...) c'est odieux comme vie", conclut Marc Dugain.