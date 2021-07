L’acteur Mike Mitchell ("Gladiator", "Braveheart") est décédé sur un bateau en Turquie à 65 ans

Le média américaine TMZ a annoncé le décès de l'acteur Mike Mitchell (Gladiator et Braveheart). Il est décédé à 65 ans le 23 juillet dernier, sur un bateau en Turquie, de "causes naturelles" selon sa famille, qui n'a pas donné plus de détails.

"C’était très difficile à croire … La mort soudaine d’un acteur international que nous avons géré, une personne honnête, un vrai acteur, un véritable ami, mon cher ami, nous a profondément attristés. J’ai toujours été honoré d’être votre manager. Je souhaite de la patience à votre femme, chère Denise Mitchell, et vos enfants. Apprendre à vous connaître et gagner votre amitié est inestimable." a déclaré son agent, très ému à TMZ.

Mike Mitchell a commencé comme bodybuilder où il avait remporté de nombreux championnats du monde de fitness de la World Fitness Federation. Il avait aussi concouru pour le titre d'homme le plus fort de Grande-Bretagne. En 2010, il a reçu la plus haute distinction du WWF, le Living Legend Award. En tant qu'acteur, il est apparu dans Gladiator, The Planet, One Day Removals ou encore City of Hell. En 2006, il avait été frappé d’une grave crise cardiaque.