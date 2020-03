L'acteur franco-suédois Max Von Sydow est décédé à 90 ans

et AFP

publié le 09/03/2020 à 13:13

L'acteur franco-suédois Max Von Sydow est décédé à l'âge de 90 ans, a indiqué lundi 9 mars son épouse dans un communiqué transmis par son agent. "C'est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l'extrême douleur de vous annoncer le départ de Max Von Sydow le 8 mars 2020", a annoncé la productrice Catherine Von Sydow, confirmant une information de Paris Match.

Il était l'acteur fétiche d'Ingmar Bergman, avec lequel il a tourné une dizaine de films, dont Le septième sceau, avant d'entamer une carrière riche en seconds rôles à Hollywood.

L'acteur est notamment connu pour son rôle du Père Lankester Merrin dans L’Exorciste de William Friedkin, aussi son personnage dans Pelle le Conquérant, de Billie August, Palme d’or du Festival de Cannes en 1987. Autres chefs d'oeuvre dans lesquels il figure :

Minority Report de Steven Spielberg ou encore Shutter Island de Martin Scorsese. Pour le plus jeune public, il a aussi tenu le rôle de la corneille à trois yeux dans Game of Thrones.

Français dans l'âme

Max von Sydow avait un attachement particulier à la France. En effet, il s’était établi en Provence avec son épouse, Catherine Brelet, documentariste et productrice française, relève Paris Match. Il a obtenu la nationalité française en 2002 et a reçu la Légion d’honneur en 2011.

Il a aussi tourné plusieurs films en France parmi lesquels Un homme et son chien de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo, et Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt, avec Michèle Laroque, devenue une amie proche.