"Joker 2" : découvrez la première photo d'Harley Quinn et le Joker

Il y aura de l'amour dans l'air dans Joker 2. C'est en tout cas ce que laisse présager la première photo du film, publiée sur Instagram par Todd Philipps, mardi 14 février. Le réalisateur a dévoilé un cliché de Lady Gaga et Joaquin Phoenix, alias Harley Quinn et le Joker, qui se font face et semblent totalement épris, avec pour légende "Joyeuse Saint-Valentin".

Si la photo est prise en plan serré, de nombreux fans pensent toutefois y reconnaître l'asile d'Arkham et le visage de la psychiatre laisse présager qu'elle a, elle aussi, sombré dans la folie, comme nous pouvions l'imaginer au titre français de ce nouvel opus : "Folie à Deux".

Après le blockbuster Joker sorti en 2019, Todd Philipps paraît, une nouvelle fois, déterminé à faire des pas de côté pour donner vie aux héros et méchants des comics que nous connaissons tous... en proposant cette fois une comédie musicale ! Une façon astucieuse de jouer avec les troubles psychiatriques bien connus du célèbre gangster de Gotham City.

