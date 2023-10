INVITÉE RTL - "On se voit, on boit des coups" : Yolande Moreau évoque le retour des Deschiens

Invitée de RTL Bonsoir ! ce jeudi 5 octobre, l'actrice Yolande Moreau est à l'affiche du film La Fiancée du poète, qui sort la semaine prochaine. Un drame humain et poétique qu'elle a co-écrit, réalisé et produit. Venue présenter ce long-métrage personnel, le quatrième film de sa carrière en tant que réalisatrice, la comédienne belge de 70 ans a également accepté d'évoquer la troupe qu'il l'a fait connaître : Les Deschiens.

Officiellement séparés depuis 2002, les comédiens François Morel, Olivier Saladin, Bruno Lochet, Philippe Duquesne, et bien-sûr Yolande Moreau, dans la peau de leurs personnages aux accents franchouillards, ont fait rire des générations de spectateurs dès 1993, en passant du petit écran aux planches, pour revenir dans quelques rares pastilles en 2017. Un humour décalé, qui manque à beaucoup de leurs fans.

Ont-ils prévu de se reformer ? À en croire l'actrice, c'est loin d'être d'actualité : "Peut-être dans dix ans, je sais pas", a répondu Yolande Moreau au micro de RTL. Et cette dernière, visiblement peu emballée par cette idée, d'ajouter : "On boit des coups ensemble, on se voit mais non on n'en parle pas". Une clarification qui devrait couper court à toute question sur le sujet… Du moins, pour l'instant.

