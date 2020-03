publié le 10/03/2020 à 14:33

Après Le Ventre de Juliette (2003), Séraphine (2008), Où va la nuit (2011), Violette (2013) et Sage Femme (2017), Martin Provost est de retour derrière la caméra. Son nouveau long métrage traite de l'émancipation féminine, un sujet cher à son cœur. Intitulée La bonne épouse, cette comédie raconte de façon légère l'histoire d'une école ménagère alsacienne et de sa directrice à la fin des années 60. Cette institution enseigne aux jeunes filles l'art de repasser, de faire le ménage ou encore de cuisine, dans un seul but : Faire d'elles de parfaites femmes au foyer ! Il faut savoir que jusqu'à leur disparition en 1971, il existait plus d'un millier d'écoles ménagères en France à l'époque.

Pour porter ce film bourré d'humour et d'émotion, le cinéaste a fait appel à un casting cinq étoiles emmené par Juliette Binoche. L'actrice oscarisée y donne la réplique à Noémie Lvovky, Edouard Baer, François Berléand ou encore Yolande Moreau.

"La bonne épouse" de Martin Provost

A noter que ce n'est pas la première fois que Yolande Moreau collabore avec Martin Provost. La comédienne belge avait notamment interprété le personnage principal dans Séraphine, un rôle qui lui avait d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice en 2009.

L'histoire : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?



Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "La bonne épouse" - Bande-annonce

La bonne épouse sortira en salles ce mercredi !

