INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "Les Ukrainiens ont les couilles de se battre", dit Guillaume de Tonquédec

Guillaume de Tonquédec, c’est l’acteur que tout le monde aime. Devenu populaire grâce à la série phénomène Fais pas ci, fais pas ça, diffusée pendant près de 10 ans sur France 2, il a également obtenu la reconnaissance de ses pairs en 2013 lorsqu’il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans la comédie Le Prénom. Il confie d’ailleurs : "Dès que je passe devant mon César je l’embrasse. Il faut savoir reconnaître sa chance. Ce fût une déflagration de joie".

L’acteur est curieux et passionné de nombreux sujets, à commencer par l’actualité. Concernant la situation dramatique en Ukraine, il se dit pro-européen et espère que le conflit marquera un tournant dans l’histoire de l’Europe. Et il lance ouvertement : "Les Ukrainiens ont les couilles de se battre. Poutine doit partir".

Pour son Journal Inattendu, il a tenu à inviter le professeur Lionel Naccache, chercheur à l’Institut du Cerveau. Guillaume de Tonquédec en est l’un des parrains depuis 2018. Petit, il a été très marqué par des difficultés à l’école et s’est depuis beaucoup intéressé à la façon dont le cerveau des enfants réagit face à l’échec scolaire. Incapable de lire dès le CP, il a "réappris à lire en 4e et 3e", et il est finalement devenu un amoureux des mots et des textes. Il tient à ce que son expérience soit un message d’espoir.

Vivant à Paris, il part se ressourcer en Bretagne sur la terre de ses ancêtres dès qu’il le peut. Et s’il devait choisir un autre lieu d’évasion, ce serait le Portugal et notamment le quartier de Principe Real à Lisbonne. Un nouveau repaire tendance de la capitale portugaise dont les secrets sont à découvrir dans le Point de cette semaine.