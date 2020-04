Hans Meyer, qui jouait dans "La Grande Vadrouille", est mort à 94 ans

publié le 12/04/2020 à 01:58

Hans Meyer est mort vendredi 10 avril à l'âge de 94 ans. L'acteur sud-africain s'est éteint à son domicile de Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Il était connu en France pour son rôle dans La Grande Vadrouille, où il incarnait un officier allemand, Otto Weber.

Sa famille précise que sa mort n'est pas liée à l'épidémie de coronavirus, rapporte Télé Loisirs. Hans Meyer avait joué dans de nombreux films, à la fois en France et à l'international. Mais son rôle dans la comédie de Gérard Oury a particulièrement marqué les Français : son personnage recevait un pot de peinture sur la figure, élément déclencheur de la fameuse grande vadrouille.

"On m'en parle encore beaucoup !", racontait-il à La Dépêche en 2013. "J'ai ce souvenir : Bourvil devait laisser tomber sur moi et mon beau costume noir de SS un seau plein de peinture - en fait, de la chaux. Pendant quatre jours, Bourvil m'a balancé un seau de chaux ! On lavait mon costume tous les soirs !"

Hans Meyer a eu une carrière cinématographique longue et variée. Son dernier film, Cruel, était sorti en 2014. Il y jouait un libraire.