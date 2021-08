"The Wheel of Time" (Amazon Prime) : nouvelles images de la série de fantasy

Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine dans "The Wheel of Time"

Qui sera l'héritier de Game of Thrones ? Si le monde de la télévision cherche toujours un phénomène à la hauteur de la création de HBO, voici probablement le plus sérieux des concurrents en lice. The Wheel of Time est, avec la série du seigneur des Anneaux qui vient de terminer le tournage de sa première saison, l'arme de destruction massive de la plateforme Amazon Prime.

Il s'agit de l'adaptation d'une gigantesque série de livres de Robert Jordan, l'un des auteurs de fantasy les plus respectés du monde. Une série longue, riche, diverse et dont la conclusion est déjà dans les rayons des librairies depuis des années. Un avantage considérable par rapport à Game of Thrones qui a eu bien du mal à concevoir sa conclusion...

Comme le veut désormais la tradition, le magazine américain Entertainment Weekly est le lieu pour découvrir les premières photos, interviews et révélations des œuvres de fantasy et de science-fiction. Game of Thrones, Marvel, Star Wars, Harry Potter... Si les producteurs veulent dévoiler des choses, ils passent en général par ce magazine ou la Comic-Con. Le showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins, a bien compris la tradition et a confié au magazine les premières images de son cast en costumes. Des jeunes acteurs aussi méconnus que ceux de Game of Thrones à leurs débuts.

Au centre de la photo principale on découvre la seule vraie star de ce casting : Rosamund Pike dans la robe bleue de Moiraine, personnage central de cette petite communauté de héros. Elle joue le rôle de la sage et mystérieuse magicienne du groupe, une sorte de Gandalf au féminin. Ensuite, la personne la plus importante de la série se trouve à la droite de l'image. Josha Stradowski, le jeune homme roux jouera le protagoniste de la série : Rand al'Thor. Surveillez-le près.

Le reste du cast n'est pas à oublier : Marcus Rutherford (Perrin Aybara), Madeleine Madden (Egwene al'Vere), Álvaro Morte (Logain Ablar, l'homme prisonnier d'une cage), Barney Harris (Mat Cauthon), Daniel Henney (al'Lan Mandragoran) seront probablement les stars de demain. Après tout, personne ou presque ne connaissait Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner ou Maisie Williams avant 2011...

Ces premières images permettent de voir les costumes des personnages mais aussi les décors gigantesques qui ont été créés pour l'occasion dont la cité sombre de Shadar Logoth. Une ville fantôme qui a été "entièrement construite à partir de rien pour seulement 15 minutes dans la série", explique le showrunner. Amazon ne semble pas lésiner sur les moyens pour construire les phénomènes de la télé de demain. The Wheel of Time doit encore dévoiler une première vraie bande-annonce (qui ne saurait tarder) et les premiers épisodes seront sur Amazon Prime en novembre 2021.