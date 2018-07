For The People - Official Trailer

L'empire conçu et dirigé par Shonda Rhimes, la créatrice derrière Grey's Anatomy, Scandal et How To Get Away With Murder est en pleine extension. Toujours en lien avec la chaîne américaine ABC (et diffusée en France sur Canal+ Séries), la productrice vient de dévoiler les premier épisode d'une toute nouvelle série : For The People.



Cette fois, elle quitte l'univers médical et politique pour se plonger complètement dans le système judiciaire de son pays. Un thème qu’elle avait commencé à apprivoiser avec How To Get Away With Murder et les aventures de l'avocate Annalise Kitting (Viola Davis) et de ses étudiants.

For The People prend cependant comme modèle de développement Grey's Anatomy. Exit les crimes et la construction en flash-back de How To Get Away With Murder, Shonda Rhimes revient aux fondamentaux. Une recette efficace : un groupe de jeunes adultes qui démarrent leur carrière avec une ambition dévorante. Certains sont avocats de la défense. d'autre du côté du procureur. Comme dans sa série médicale, le scénario mêle habilement les destins individuels (familiaux, amoureux et professionnels) à des enjeux collectifs et politiques. De quoi accrocher les rétines.

1- La diversité

C'est la marque de fabrique de Shonda Rhimes : proposer un casting qui représente véritablement le visage de l'Amérique d'aujourd'hui et ne pas oublier de donner des rôles prédominants et nobles à ses personnages afro-américains.



Grey's Anatomy avait Cristina Yang (Sandra Oh), Preston Xavier Burke (Isaiah Washington), Richard Webber (James Pickens Jr.) et Miranda Bailey (Chandra Wilson). For The People a la meilleure amie Allison Adams (Jasmin Savoy Brown), l'ambitieux Leonard Knox (Regé-Jean Page), le sage juge Nicholas Byrne (Vondie Curtis-Hall) et la greffière en cheffe Tina Krissman (Anna Deavere Smith).

Il est d'ailleurs amusant de voir que ces deux derniers personnages reprennent presque les mêmes caractéristiques du Dr. Webber et Dr. Bailey. Ils sont les figures tutélaires, moralement élevées du casting.

2- Le duo Sandra et Allison

Puisque la comparaison avec Grey's Anatomy l'emporte, il est évident que le duo d'héroïnes campées par Britt Robertson (Girlboss) et Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) nous rappellent le duo principal de la série hospitalière. Meredith et Cristina étaient le moteur de Grey's Anatomy et Sandra et Allison sera celui de For The People.



Les idéaux des deux amies se confrontent durement au réel mais le lien qui les unit semble les rendre capable d'affronter tous les obstacles. Un ressort peu original mais toujours très efficace. Les prochains épisodes de la série devraient tenter d'opposer les amies sur le plan personnel ou professionnel pour mettre du piment dans l'intrigue.

3- Amour et travail

Puisqu'il s'agit de grands classiques des séries de Shondaland, For The People n'échappe pas au mélange des genres. La carrières des personnages a tendance à bifurquer dangereusement avec les liens romantiques que les uns entretiennent avec les autres.



Dans le pilote de la série, le tout premier épisode, une tension sexuelle s'établit déjà entre certains des nouveaux avocats et procureurs de la prestigieuse cour de justice. Un couple en place depuis des années vole en éclats. Et deux chefs de service qui s'opposent sur différentes affaires semblent entretenir une relation personnelle moins belliqueuse une fois la nuit tombée.



Ce chaos ambiant ne manquera pas provoquer rebondissements sur rebondissements. Il faut juste espérer que For The People ne tombe pas bêtement dans le piège des triangles amoureux artificiels et improbables.

4- Une nouvelle Cristina Yang

Les personnages principaux sont pour l'heure assez lisses et leurs réactions attendues. Ils sont pour l'heure les catalyseurs des téléspectateurs et leur moralité demeure indiscutable. En revanche, For The People a réussi à imaginer une galerie de personnages secondaires nettement plus fascinants.



On retrouve ici le syndrome Grey's Anatomy. Rares sont ceux qui sont fans de Meredith, en revanche vous trouverez toujours une armée pour défendre la très intense Cristina ou Izzie. Le personnage de Kate Littlejohn, joué par Susanna Flood, est probablement le plus fort du cast, la Cristina de For The People.



Surdouée, cette avocate semble être une machine de guerre capable de ressortir toute la jurisprudence américaine plus efficacement qu'un moteur de recherche. Son attitude glaciale et mécanique lui donne un air de Paris Geller dans Gilmore Girls et ses classeurs ultra-organisés vous feront culpabiliser quand vous regarderez votre bureau. C'est un personnage avec lequel les scénaristes devraient beaucoup s'amuser. Il en va de même du naïf et sous-estimé Jay (Wesam Keesh) et de l'arrogant Leonard (Regé-Jean Page). Leur potentiel est immense.