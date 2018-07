publié le 31/01/2017 à 06:32

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, qui avait remporté le prix de la mise en scène pour Tout sur ma mère en 1999, présidera le jury du 70e Festival de Cannes, devenant le premier Espagnol à la tête de cette compétition, ont annoncé mardi 31 janvier les organisateurs. Le réalisateur de Talons aiguilles et Parle avec elle, qui incarne depuis plus de 30 ans le cinéma espagnol, succédera au réalisateur de la saga Mad Max, l'Australien George Miller.



Avec son jury, il décernera la Palme d'or à l'issue du festival, qui se déroulera du 17 au 28 mai. "Je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival du film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac !", a déclaré Pedro Almodóvar, cité dans le communiqué. "Être président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège", a-t-il ajouté.

C'est une belle personnalité, et un grand cinéphile Thierry Frémaux Partager la citation





Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, exprime quant à lui sa satisfaction au micro de RTL. "C'est assez touchant, il s'est demandé 'mais vous êtes sûrs ?'. C'est formidable de voir un homme de son rang penser qu'il pourrait ne pas être apte à la fonction, alors que non seulement c'est un grand cinéaste, une belle personnalité, mais en plus c'est un grand cinéphile", explique-t-il, avant de conclure "sa personnalité convient bien à l'universalité qui est celle du Festival de Cannes".



En compétition à 5 reprises à Cannes - pour Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisées, La Piel que habito et Julieta l'an dernier -, Pedro Almodóvar y a été deux fois récompensé, pour Tout sur ma mère, prix de la mise en scène, et Volver, prix du scénario et prix d'interprétation collective pour ses actrices en 2006. Grand cinéphile, connu notamment pour ses portraits de femmes, cet auteur de vingt longs métrages à l'esthétique colorée enchaîne les films depuis le début des années 80. Il a été également récompensé par deux Oscars, pour Tout sur ma mère et Parle avec elle.

Un cinéaste iconoclaste

Grand cinéphile, amateur des films d'Alfred Hitchcock et Luis Buñuel, cet auteur de 20 longs métrages, à l'esthétique colorée et facilement reconnaissable, enchaîne les films depuis le début des années 80. Depuis son premier long métrage, Pepi, Lucie, Bom et les autres filles du quartier, sorti en 1980, Pedro Almodóvar, connu notamment pour ses portraits de femmes, a créé une œuvre iconoclaste et surprenante, souvent provocatrice, traversée par les thématiques de l'identité sexuelle, du rapport mère-enfant, de la culpabilité ou du secret.



Pour la composer, il s'est entouré d'actrices devenues ses égéries, parmi lesquelles Penélope Cruz, Marisa Paredes, Rossy de Palma, Victoria Abril et Carmen Maura, et d'acteurs fidèles, dont Javier Bardem et Antonio Banderas. Figure de proue de la Movida espagnole, mouvement créatif exubérant né au début des années 80 après la dictature de Franco, Pedro Almodóvar a accédé au succès international avec Femmes au bord de la crise de nerfs (1988).



Viendront ensuite Talons aiguilles, puis Tout sur ma mère et Parle avec elle, deux de ses œuvres les plus récompensées. L'an dernier il avait ajouté un nouveau portrait de femme, celui d'une mère en souffrance, à son oeuvre, avec Julieta, l'histoire d'une femme hantée par la disparition de sa fille unique, qui ne veut plus avoir de contacts avec elle. Pour sa 70e édition, le Festival de Cannes est heureux d'accueillir un artiste unique qui jouit d'une immense popularité. Son oeuvre s'est déjà inscrite pour toujours dans l'histoire du cinéma. Une longue fidélité unit Pedro Almodóvar au festival", ont déclaré le président du Festival, Pierre Lescure, et son délégué général, Thierry Frémaux, cités dans le communiqué.



Monica Bellucci tiendra la rôle de maîtresse de cérémonie. Elle succède ainsi à Laurent Lafitte. Le Festival de Cannes annoncera la liste des films en compétition jeudi 13 avril. La composition du jury, elle, sera dévoilé à la mi-avril. L'an dernier, la Palme d'or avait été décernée au cinéaste britannique Ken Loach pour Moi, Daniel Blake.