publié le 29/03/2017 à 14:25

Sur un fond rouge, elle virevolte dans les airs pieds nus entre un sept et un zéro. Claudia Cardinale a été choisie pour incarner la 70e édition du Festival de Cannes, dont l'affiche a été dévoilée mercredi 29 mars. Cette édition anniversaire, qui se déroulera du 17 au 28 mai 2017, prendra son plus bel accent latin. Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar en est le président, et l'actrice Monica Bellucci la maîtresse de cérémonie.



Aujourd'hui âgée de 78 ans, Claudia Cardinale, née à Tunis et reconnue pour son talent à travers le monde, n'avait pas fait du cinéma son rêve ultime. En 1955, lorsqu'elle débarque à Venise en plein festival du film, elle ne parle pas un mot d'italien et souhaite se consacrer à l'enseignement. Un an plus tard, les propositions des réalisateurs déferlent, et "la plus belle Italienne de Tunis", la voix rauque, tente alors sa chance avec des petits rôles. Le début d'une longue carrière.



1. "Le Pigeon" : sa première apparition sur grand écran

Claudia Cardinale obtient son premier rôle en 1956 dans Anneaux d'or, un court métrage de Rene Vautier. Deux ans plus tard, le réalisateur italien Mario Monicelli fait appel à elle pour tourner dans une comédie à l'italienne, baptisée Le Pigeon, aux côtés de Marcello Mastroianni et Vittorio Gassman, qu'elle retrouvera dans quatre autres films, dont Hold Up à la milanaise en 1959 et A Mezzanotte va la ronda del piacere en 1975. Claudia Cardinale gagne ici ses galons : les prémices de son statut de star.



2. "Cartouche" : son duo avec Jean-Paul Belmondo

Une star est née en Italie, mais aussi en France, lorsque Claudia Cardinale partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo, dans Cartouche, film franco-italien sorti dans les salles obscures en 1960, réalisé par Philippe de Broca. L'actrice collaborera de nouveau avec Bébel en 1972 dans La Scoumoune.

3. "Il était une fois dans l'Ouest" : son western culte

> Il Etait Une Fois Dans L'Ouest-Claudia Cardinale

Sergio Leone a proposé à Claudia Cardinale de camper le rôle de Jill dans le célèbre western réalisé à l'été 1968 entre le sud de l'Espagne et l'Arizona. "Pour me convaincre, il m'a invitée un jour chez lui et, sans scénario, m'a raconté son film plan par plan... Ça a duré huit heures ! C'était un incroyable conteur, très persuasif ; j'ai bien entendu accepté !", racontait Claudia Cardinale à nos confrères de TéléStar en 2014. Dans ce film, l'actrice est entouré de Charles Bronson et Henry Fonda.



4. "Le Guépard"' : son heure de gloire

> Luchino Visconti’s 1963 classic “Il Gattopardo” (The Leopard)

Le cinéaste italien Luchino Visconti a signé avec Le Guépard, l'un des plus grands films de l'histoire du septième art. L'oeuvre marque aussi la naissance de "la Cardinale", qui bénéficie d'une exposition d'ampleur aux côtés d'Alain Delon : star du moment avec qui elle partage aussi l'affiche de Rocco et ses frères.



Les destins de Luchino Visconti et Claudia Cardinale se sont croisés à la toute fin des années 1950. En 1963, le Festival de Cannes sacre Visconti et son Guépard d'une Palme d'Or. Le duo travaillera de nouveau ensemble pour les besoins des films Sandra et Violence et Passion en 1974.