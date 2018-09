publié le 17/09/2018 à 13:19

Il y a deux grandes catégories d'amoureux des séries : ceux qui se lèvent à 1h du matin pour suivre les Emmy Awards à l'heure américaine... et les autres. Malgré l'éloignement géographique, il est tout à fait possible de suivre depuis l'Hexagone la 70ème cérémonie des Emmy Awards. La prestigieuse soirée sera diffusée, en direct, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre 2018.



La chaîne Serie Club diffuse la cérémonie en direct et en exclusivité. Celle-ci est accessible sur le canal 43 (canal 525 pour la HD), à condition d'être abonné à Canal+, ou sur le canal 21 pour les personnes abonnées à Numéricable.

Sur Twitter, les magazines américains People et Entertainment Weekly proposeront de suivre le pré-show en direct à partir de minuit. Deux heures de tapis rouge pour les amoureux des belles tenues, des stars et des interviews à brûle-pourpoint dans la langue de Shakespeare. Vous pouvez aussi faire confiance aux internautes avec le #Emmys et le compte officiel de l'académie des Emmys.

Naturellement, RTL.fr sera aussi sur le pont pour vous faire vivre la cérémonie en direct, repérer les meilleurs moments et vous offrir un récapitulatif complet de la soirée si, par malheur, vous dormiez.

Qui va l'emporter ?

La soirée sera présentée par les comédiens du Saturday Night Live Michael Che et Colin Jost depuis le Microsoft Theater de Los Angeles (Californie). La cérémonie devra départager les séries les plus regardées et acclamées de cette année. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Atlanta ou encore The Handmaid's Tale comptent parmi les séries les plus nommés cette année. Ils devront lutter contre d'autres poids lourds : The Crown, Game of Thrones, This Is Us, Westworld...



Cette année c'est Netflix qui rafle le plus de nominations : 37, contre 29 pour la toujours très qualitative HBO et 25 pour FX qui vient compléter le podium.