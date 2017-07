publié le 13/07/2017 à 21:00

On connaît enfin les nommés dans toutes les catégories des Emmy Awards 2017 ! L'émission satirique culte Saturday Night Live et Westworld, la série phénomène entre western et science-fiction qui se déroule dans un parc où tout est permis, sont arrivées en tête ex-aequo, avec 22 nominations chacune, à la prestigieuse cérémonie qui récompenses de la télévision américaine.



Saturday Night Live, dont la toute première émission a été diffusée en 1975, et Westworld qui compte déjà deux saisons, ont devancé les fictions Stranger Things et Feud, qui ont décroché 18 nominations. Quand à Veep, la série politique humoristique qui plonge les téléspectateurs dans les coulisses du pouvoir en suivant la vice-présidente des États-Unis, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, elle occupe la place de bon troisième avec 17 nominations.



Des nomination qui vont directement à la chaîne HBO qui la produit et arrive en tête des distributeurs avec 110 nominations, devant Netflix (91) et NBC (60). Les Emmy Awards seront remis le 17 septembre à Los Angeles,.

Les nominations des principales catégories

Meilleure série dramatique :

- Westworld (HBO)

- Stranger Things (Netflix)

- The Crown (Netflix)

- The Handmaid's Tale (Hulu)

- This Is Us (NBC)

- Better Call Saul (AMC)

- House of Cards (Netflix)Meilleure comédie :



- Veep (HBO)

- Silicon Valley (HBO)- Master of None (Netflix)- Atlanta (FX)

- Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

- Black-ish (ABC)

- Modern Family (ABC)Meilleure mini-série :



- FEUD: Bette And Joan (FX)

- Big Little Lies (HBO)

- Fargo (FX)

- The Night Of (HBO)

- Genius (National Geographi)Meilleur acteur dans une série dramatique :



- Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime)

- Milo Ventimiglia, This Is Us (NBC)

- Sterling K.Brown, This Is Us (NBC)

- Bob Odenkirk, Better Call Saul (AMC)

- Matthew Rhys, The Americans (FX)

- Kevin Spacey, House of Cards (Netflix)

- Anthony Hopkins, Westworld (HBO)Meilleure actrice dans une série dramatique :



- Keri Russell, The Americans (FX)

- Viola Davis, How to Get Away With Murder (ABC)

- Claire Foy, The Crown (Netflix)

- Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale (Hulu)

- Evan Rachel Wood, Westworld (HBO)

- Robin Wright, House of Cards (Netflix)Meilleur acteur dans une série, comédie :



- Anthony Anderson, Black-ish (ABC)

- Aziz Ansari, Master of None (Netflix)

- Donald Glover, Atlanta (FX)

- William H. Macy, Shameless (Showtime)

- Zach Galifianakis, Baskets (FX)

- Jeffrey Tambor, Transparent (Amazon)

Meilleure actrice dans une série, comédie :

- Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

- Pamela Adlon, Stranger Things (Netflix)

- Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

- Tracee Ellis Ross, Black-ish (ABC)

- Jane Fonda, Grace And Frankie (Netflix)

- Lily Tomlin, Grace and Frankie (Netflix)

- Allison Janney, Mom (CBS)Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série :



- Ewan McGregor, Fargo (FX)

- Benedict Cumberbatch, Sherlock (PBS/BBC)

- Geoffrey Rush, Genius (National Geographic)

- John Turturro, The Night Of (HBO)

- Riz Ahmed, The Night Of (HBO)

- Robert De Niro, The Wizard Of Lies (HBO)Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série :



- Carrie Coon, Fargo (FX)

- Felicity Huffman, American Crime (ABC)

- Nicole Kidman, Big Little Lies (HBO)

- Reese Witherspoon, Big Little Lies (HBO)

- Jessica Lange, FEUD : Bette And Joan (FX)

- Susan Sarandon, FEUD : Bette And Joan (FX)Film de télévision :



- Black Mirror : San Junipero (Netflix)

- Dolly Parton's Christmas Of Many Colors : Circle Of Love (NBC)

- The Immortal Life Of Henrietta Lacks (HBO)

- The Wizard Of Lies (HBO)

- Sherlock : The Lying Detective (PBS)