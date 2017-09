"This Is Us" est une série familiale d'un nouveau genre

publié le 16/09/2017 à 10:13

Les résultats des Emmy Awards vont-ils nous surprendre cette année ? Ce qui est certain, c'est qu'un changement se profile : pour la première fois depuis 2012, Game of Thrones n'est pas sélectionné. Une surprise qui va très certainement rebattre les cartes : l'absence de la série fantastico-médiévale laisse enfin le champ libre aux autres fictions de qualité pour remporter la statuette de la Meilleure série dramatique.



La cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine se tiendra dans la nuit du 17 au 18 septembre à Los Angeles. De nombreuses séries qui ont créé l'événement au cours de l'année précédente sont sélectionnées, de This is Us à Stranger Things, en passant par The Crown, Westworld ou encore The Handmaid's Tale pour les séries dramatiques, Veep, Atlanta ou Modern Family pour leurs alter ego comiques. La science-fiction est particulièrement bien représentée aux Emmys 2017.

Parmi les gros succès qui concourent cette année, certaines partent déjà favorites dans plusieurs catégories, à tel point qu'on peut déjà les imaginer quitter le tapis rouge avec de nombreuses statuettes.

"This is Us" part favorite, "Stranger Things" pourrait confirmer sa réussite

Elle a ému des milliers de téléspectateurs. This Is Us domine quatre catégories des Emmy Awards 2017. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle récolte quelques statuettes. On peut ainsi s'attendre à ce qu'elle remporte celle de la meilleure série dramatique ainsi que celle du meilleur acteur dans une série dramatique grâce à l'acteur Sterling K. Brown.



Le comédien joue le rôle de Randall et a fait pleurer de nombreux téléspectateurs grâce à sa performance sensible d'un homme adopté qui rencontre son père biologique. Qui sait, Chrissy Metz pourrait également remporter le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle, bien que Thandie Newton de Westworld parte favorite pour son interprétation d'une robot-tenancière de bar.

Dans "This Is Us", les personnages sont loin d'être parfait

Cependant, l'actrice de nouvelle série phénomène de HBO pourrait se faire voler la vedette par Stranger Things : la fiction de science-fiction horrifique a déjà récolté quatre trophées lors de la première partie de la cérémonie, le 10 septembre dernier.



Le jury semble donc avoir un faible pour cette série, qui pourrait ainsi remporter la statuette de la Meilleure série dramatique, ou celle de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Millie Bobby Brown, l'incroyable interprète d'Eleven.

Une statuette pour Elisabeth Moss et Nicole Kidman ?

Les spécialistes imaginent déjà un sacre pour Nicole Kidman, époustouflante en mère américaine partageant une relation trouble avec son mari dans Big Little Lies.



À moins d'un coup de théâtre, il semble certain que la série triomphe, ayant déjà battu la concurrence lors de la première session de la cérémonie. Si l'actrice australienne ne remporte pas le trophée, la comédie dramatique devrait au moins remporter celui de la meilleure mini-série.







Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley sont les trois stars de la nouvelle série OCS, "Big Little Lies" Crédit : HBO

The Handmaid's Tale pourrait également voir le couronnement de son actrice principale : de nombreux téléspectateurs ont ainsi loué la performance d'Elisabeth Moss, déjà brillante à l'époque de Mad Men (elle jouait Peggy Olson), qui incarne cette fois une femme réduite à sa seule capacité à procréer (Offred). Elle pourrait toutefois être battue par Claire Foy, étonnante dans le rôle de la reine Elizabeth II dans The Crown.

Côté comédie, vers un sacre de "Veep" ?

Elle a remporté plusieurs Emmy Awards depuis leur création en 2012 : Veep est la grande favorite côté comédie, de nombreuses personnes imaginant bien la série avec Julia Louis-Dreyfus repartir avec un troisième trophée de la Meilleure série comique. Donald Glover, acteur et créateur de la série Atlanta, est quant à lui bien parti pour remporter la statuette du Meilleur acteur dans une comédie.



Difficile également d'imaginer Alec Baldwin repartir sans un prix, alors qu'il fait hurler de rire l'Amérique avec son imitation de Donald Trump dans le Saturday Night Live. Cette victoire serait ainsi un acte politique de la part de la cérémonie américaine, qui n'en est pas à son coup d'essai.