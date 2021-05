"Emily in Paris", saison 2 (Netflix) : les acteurs annoncent leur grand retour

Emily et Mindy dans "Emily in Paris"

publié le 05/05/2021 à 12:22

Il fallait bien annoncer la nouvelle à grand renfort d'accordéon, l'instrument parisien par excellence... L'équipe d'Emily in Paris menée par l'actrice américaine Lily Collins est de retour dans notre belle capitale pour filmer la suite des aventures délicieusement rocambolesque des personnages de ce beau succès de Netflix.

Dans une vidéo réalisée grâce aux caméras-selfie des acteurs, la petite troupe franco-américaine célèbre le début du tournage de la saison 2 d'Emily in Paris. Ashley Park bénéficie des talents de traducteurs du Français Lucas Bravo. On peut aussi apercevoir Philippine Leroy- Beaulieu, Samuel Arnold, William Abadie, Bruno Gouery et Camille Razat dans le rapide montage.

Si la majeure partie de l'intrigue se déroulera dans les rues de notre merveilleuse capitale, les acteurs vont découvrir - après nos châteaux et nos vignes dans la saison 1 - un autre paysage-cliché de notre beau pays : le Sud et notre Côte-d'Azur ! Une partie du tournage a lieu en ce moment dans les communes de Villefranche-sur-Mer et de Grasse. De quoi faire le plein d'images carte postale.

On ne sait pas encore exactement quand sera diffusée cette nouvelle saison. Le tournage de la série devrait durer tout l'été. Darren Star, le créateur, espère retrouver le public de Netflix à l'automne "si tout va bien". On croise les doigts !