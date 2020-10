"Don't Look Up" : découvrez le casting incroyable de ce nouveau film Netflix

Et notre Français et star de "Largo Winch", Tomer Sisley

Ariana Grande, Cate Blanchett, Meryl streep ou encore Timothée Chalamet seront au casting de "Don't Look Up"

publié le 15/10/2020 à 20:49

Le réalisateur Adam McKay qui a réalisé les comédies Very Bad Cops, The Big Short : Le Casse du siècle ou encore Vice, vient de faire signer d'immenses chèques à Netflix. Pour son prochain long métrage, Don't Look Up, l'Américain a rassemblé l'un des plus impressionnants castings de ces dernières années. Au programme ? Des acteurs oscarisés comme s'il en pleuvait : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ou encore Cate Blanchett.

Les acteurs Rob Morgan, Jonah Hill, Himesh Patel ou encore Matthew Perry seront aussi de la partie. Pour une touche frenchy, on trouvera à l'affiche le très bankable Timothée Chalamet et Tomer Sisley. Deux stars de la scène musicale on aussi été appelées sur ce projet qui s'annonce hors norme : Ariana Grande et Kid Cudi.

Don’t Look Up suivra la tournée presse de deux astronautes pas vraiment stars. Les héros du film auront pour mission d’alerter la population sur une possible fin du monde. En cause ?Un astéroïde apocalyptique qui se dirige droit vers notre belle planète.