Disney+ lance Star, "un 6e monde adressé aux adultes et jeunes adultes"

Disney+ lance Star, "une sixième monde adressé aux adultes et jeunes adultes"

publié le 19/02/2021 à 20:29

Depuis son lancement, la plateforme de streaming Disney+ connaît un grand succès en France comme dans le reste du monde. Avec déjà un large choix de programmes repartis en "cinq grands mondes", la plateforme veut aller encore plus loin. Invitée de RTL ce vendredi 19 février, la directrice de la Walt Disney Company France Hélène Etzi a dévoilé les contours d'un "sixième monde", Star, qui sera lancé mardi 23 février.

Selon la directrice de Disney France, ce nouveau volet vise des téléspectateurs plus âgés, principalement les adultes et les jeunes adultes. "Pour caricaturer, l'univers s'adresse aux parents lorsque les enfants sont couchés, un contenu moins familial, plus 'pour moi'", explique Hélène Etzi. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver des films "assez mythiques" comme Titanic, la sage Alien ou encore Avatar. Seront également proposés des films d'auteur, notamment Moulin Rouge, des films de Wes Anderson, des séries cultes comme Grey's Anatomy, Lost ou encore 24 heures chrono.

La plateforme compte 95 millions d'abonnés payants dans le monde. "Je crois que ça a du succès car justement les cinq mondes sont très bien identifiés : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic", explique Hélène Etzi. Le public est principalement composé de familles qui "se retrouvent pour s'évader un peu et découvrir des grands classiques, mais aussi des nouvelles séries", poursuit-elle.