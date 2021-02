Disney+ prépare 4 séries françaises, dont une autour de Soprano

publié le 16/02/2021 à 19:05

Un an après son lancement dans l'Hexagone, Disney+ étoffe son offre en France prochain avec l'intégration de "Star", sa nouvelle marque qui apportera une montagne de contenus destinés aux adultes et aux jeunes adultes, dès le 23 février.

"C'est une nouvelle caverne d'Ali Baba ou plutôt d'Aladdin que nous rajoutons à Disney+", a déclaré lors d'une visioconférence David Popineau, directeur de la plateforme de streaming en France.

"Dès le 23 février, on ajoutera 250 films et documentaires, et une quarantaine de séries à Disney+, soit 3.800 heures de contenus supplémentaires qui feront passer le catalogue de la plateforme à 10.000 heures de programmes", a-t-il précisé.

La plateforme a également dévoilé ses premiers projets de productions françaises. Parmi ces productions, on compte une série en 4 épisodes sur l'affaire Malek Oussekine, étudiant d'origine algérienne mort en 1986 après une intervention policière.

La plateforme annonce également travailler sur un documentaire en 6 épisodes consacré au rappeur français Soprano, de son enfance dans les quartiers nord de Marseille à sa consécration, comme l'explique Première. Une série fantastique, Parallèles; et une comédie familiale, Weekend Family, sont également en production.