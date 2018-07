publié le 27/03/2017 à 12:17

Elle se sont rencontrées sur le plateau de la série. Ce week-end, elles se sont mariées. Samira Wiley et Lauren Morelli sont toutes les deux derrière et devant la caméra pour Orange is the New Black, la série Netflix qui suit le quotidien de détenues d'une prison américaine pour femmes. L'une est actrice et interprète le personnage attachant de Poussey Washington, l'autre est une des scénaristes.



Elles filent le parfait amour qu'elles affichent régulièrement avec fierté sur les réseaux sociaux. Leurs comptes Instragram sont inondés d'images de leur couple. Avec un point culminant le samedi 25 mars. Samira Wiley republie une image d'elle et son épouse en tenues blanches. L'actrice porte une robe avec les épaules nues, quand Lauren Morelli se présente dans une tunique pantalon avec une cape.

La société d'organisation du mariage livre aussi quelques détails comme le fait que les deux fiancées ont fait leur entrée sur Baby de Justin Bieber. Elles avaient annoncé leurs fiançailles sur Instagram en octobre dernier avec une photo d'elles et une bague de fiançailles, accompagnée de cette légende : "Yes."

Une sexualité révélée grâce à l'écriture de la série

Avant de rencontrer Samira Wiley, Lauren Morelli était mariée à un homme. D'après TMZ, c'est d'ailleurs en écrivant le scénario de la série, et notamment les péripéties du personnage central Piper Chapman, qu'elle a découvert sa sexualité. "J'y ai trouvé un moyen d'expression de mes propres désirs et un reflet de ce à quoi mon avenir pourrait ressembler", a-t-elle confié rapporte Purepeople.



En ce qui concerne la série, la cinquième et nouvelle saison d'Orange is the black débarque dans quelques mois, le 9 juin prochain précisément. Elle revient sur Netflix après un final grandiose et sous haute tension de la quatrième saison, comme le rappelle le premier trailer sorti en février dernier.