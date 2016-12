Nabilla dans "Orange is the New black" : elle montre son badge de détenue

Nabilla Benattia confirme sur Snapchat qu'elle aura un rôle dans la prochaine saison de la série Netflix "Orange Is The New Black" ¿¿ #OITNB pic.twitter.com/8affyDBu9f

Nabilla commencerait-elle une nouvelle carrière aux États-Unis ? La jeune femme s'est envolée pour New York le vendredi 16 décembre à l'occasion d'un "gros projet" qu'elle a dévoilé sur son compte Snapchat. Combinaisons beiges, cellules et barreaux, elle se trouvait dans les coulisses de la série Orange is the New Black. La starlette a même posé avec l'actrice Dasha Polanco, l'interprète de Daya Diaz, un des personnages principaux de la série . Le cliché de son badge de détenue , sur lequel figure son prénom et un numéro de matricule, laisse penser qu'elle participerait à la saison 5 de la série star de Netflix. Si la présence de Nabilla au casting est confirmée, la réalité rejoindrait la fiction . L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a été mise en examen en novembre 2014 et a passé cinq semaines en détention provisoire après avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. Elle a été condamnée en mai 2015 à deux ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme pour violences volontaires aggravées.

Nabilla sera-t-elle la nouvelle héroïne de "Orange is the new black" ?

Un retour en prison pour Nabilla ? La starlette laisse entendre qu'elle pourrait participer à la prochaine saison de "Orange is the New black".

