Carlo Pedersoli, connu sous le nom de Bud Spencer, nous a quittés lundi 27 janvier, à Rome, âgé de 86 ans, selon le quotidien La Repubblica. "Nous avons la grande tristesse de vous annoncer que Bud s'est envolé pour son dernier voyage", a écrit sa famille sur son compte Twitter. Avant de devenir acteur, Bud Spencer, issu d'une famille aisée, est un étudiant brillant et un excellent nageur. Avec les aller-retours entre l'Amérique du Sud et Rome, les compétitions de natation (il obtiendra sept titre de champion d'Italie) et les petits boulots, Carlo Pedersoli n'a pas le temps de penser au cinéma.



Ce n'est qu'en 1967, alors âgé de 38 ans, qu'il tourne son premier western, Dieu pardonne, moi pas, de Giuseppe Colizzi. Et il tourne alors avec Mario Girotti. Ils décident ensemble de changer de nom. Carlo Pedersoli devient Bud Spencer, en hommage à la bière du même nom et à l'acteur Spencer Tracy. Et Mario Girotti devient Terence Hill. Le duo comique devient vite mythique et tourne ensemble 18 films, des western spaghetti.

"Quo Vadis" de Mervyn LeRoy, sorti en 1951

Ses premiers rôles, Bud Spencer les a eus dans des péplums. Dans Quo Vadis, adapté du romain d'Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis ?, qui lui a valu un prix Nobel de littérature, et réalisé par Mervyn Leroy, il interprète un garde impérial. L'œuvre, longue de trois heures, dépeint l'émergence de la chrétienté à Rome sous Néron, en retraçant l'histoire d'amour d'un général et d'une esclave chrétienne. Quo Vadis a été nommé pour l'Oscar du meilleur film lors de la 24e édition des Oscars, en 1952, et Peter Ustinov, qui interprète Néron, a reçu le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle.

"On l'appelle Trinita" de Enzo Barboni, sorti en 1970

C'est dans ce film que Bud Spencer, colosse d'1,92 mètres et 130 kg, a popularisé son célèbre coup de poing-massue. Terence Hill et Bud Spencer interprètent respectivement Trinita et Bambino, deux demi-frères que tout oppose. Ils combattent ensemble aux bandits mexicains attaquant une colonie de mormons. Un an plus tard, les deux acteur se retrouveront dans On continue à l'appeler Trinita. Cette fois-ci, Trinita et son demi-frère Bambino combattent des hors-la-loi avec des prêtres.

"Deux super-flics", d'E.B. Clucher, sorti en 1977

Terence Hill et Bud Spencer, Matt et Wilbur, incarnent deux paumés qui débarquent à Miami dans l'espoir d'y trouver un petit boulot. Vidés de tout espoir de travailler dignement, ils décident de cambrioler une banque, qui s'avère être... un poste de police. Deux motards pensent alors qu'ils sont de nouvelles recrues. Matt et Wilbur jouent le jeu et mettent leur "savoir-faire" de bandits au service de l'ordre public.

