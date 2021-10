Comment les séries influencent-elles notre façon de voir le monde ?

À la télévision aux heures de grande écoute, en abondance sur les très nombreuses plateformes de streaming, les séries se sont imposées depuis plusieurs années comme produit culturel essentiel. Une popularité qui offre à ces créations une position de force pour influencer les spectateurs.

"Sur les plateformes, on peut binge-watch, regarder le jour, la nuit, sans limitation possible, souligne Virginie Martin, professeure et chercheuse à la Kedge Business School, invitée de RTL ce vendredi 29 octobre. On est dans un flux continu. Les séries s'immiscent dans nos salons et chambres à coucher, et nous disent peu à peu comment penser le monde."

Selon elle, ces séries, en particulier celles produites par Netflix, véhiculent un message de "progressisme social", soulignant que certaines créations critiques plus ou moins ouvertement des dirigeants autoritaires, comme Recep Tayyip Erdogan en Turquie ou Narendra Modi en Inde.



"Les séries agissent de façon hypnotique, au sens strict du terme, avec l'aide des hormones de plaisir, de régulation de l'anxiété, note Virginie Martin qui publie Le charme discret des séries. Mais c'est une hypnose avec un message social, politique."