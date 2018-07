"Coco" et "C'est tout pour moi" dans les sorties ciné de la semaine

publié le 29/11/2017 à 11:11

Avant de passer aux sorties de la semaine, découvrez le box-office des films sortis la semaine passée avec le site CBO. C'est une réussite pour Le Brio, film RTL d'Yvan Attal avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil avec près de 380.000 entrées en une semaine. Les super-héros de Justice League conservent la tête du classement et cumulent 1,3 millions de spectateurs en deux semaines. Enfin, c'est un échec confirmé pour Maryline de Guillaume Gallienne qui aura du mal à atteindre les 200.000 entrées.



La grande star de cette semaine au cinéma, c'est sans aucun doute Coco, le dernier-né de Pixar-Disney. Coco, ou comment un petit Mexicain va partir à la recherche de ses racines familiales et de son histoire dans le monde des morts, à l'occasion du Dia de los Muertos, la Toussaint mexicaine, où l'on célèbre la mémoire de ceux qui ne sont plus là en faisant la fête jusque dans le cimetière.



Une comédie qui a le talent d'être bouleversante, et qui parle aussi de la vocation, (Miguel veut à tout prix être musicien et vous verrez ça va lui jouer des tours), mais aussi la manière dont nous entretenons la mémoire de nos défunts en se souvenant d'eux. Et puisque nous sommes au Mexique, Coco s'appuie aussi sur le folklore musical local.

La comédie "C'est tout pour moi" de et avec Nawell Madani

Nawell Madani, star montante du stand-up féminin, raconte son histoire, pas loin d'ailleurs du thème de Coco. Celle d'une jeune fille belge qui voulait être danseuse de hip-hop et qui a tenté l'aventure à Paris, contre l'avis de son père, se coupant ses racines. Après pas mal de galères et un passage par la case prison, sa rencontre avec un prof de théâtre (François Berléand) va lui ouvrir la voie de la scène et l'aider à renaître.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Le chanteur Grégoire est de retour avec un nouveau disque romantique au son très travaillé, intitulé À écouter d'urgence.

