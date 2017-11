Grégoire de retour avec "À écouter d'urgence", un nouvel album romantique

publié le 29/11/2017 à 11:02

Quatre ans après son dernier disque de chansons inédites, Grégoire fait son grand retour. Il vient tout juste de publier À écouter d'urgence, composé de dix chansons, avec un son assez travaillé. Grégoire lorgne même du côté de l'électro et de l'urbain. À 38 ans, et après deux disques dans lesquels il a mis en musique des poèmes, l'artiste s'éloigne des hymnes fédérateurs, sa plume le ramène notamment vers son enfance et son caractère.



"L'album n'est pas mélancolique dans le sens où il n'est pas triste, il est romantique. C'est 'mon essence', j'ai un côté très romantique, très fleur bleue (...) mais tous les textes sont positifs et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant", confie-t-il au micro de RTL. Grégoire fend l'armure dans ce disque plus intime où il évoque avec tendresse ses souvenirs en compagnie de sa grand-mère. Il adresse aussi à ses enfants une missive en forme de chanson. "Je voulais écrire une chanson pour mes enfants et leur dire tout ce que je pense de la vie, des valeurs que j'aimerais qu'ils aient quoiqu'il arrive", poursuit Grégoire.



Un clin d’œil à son premier tube

En 2018, Grégoire fêtera ses dix ans de carrière. Le chanteur fait, d'ailleurs, un clin d’œil dans ce nouvel album à son premier tube, le célèbre Toi + Moi, qu'il évoque en filigrane dans J'veux qu'ça s'arrête. "Je parle un peu à Toi + Moi d'une certaine manière, parce qu'on me l'a souvent dit. C'est un hommage à toutes ses chansons absolument oppressantes d'une certaine manière. Je veux que ça s'arrête cette espèce de refrain qui tourne, notamment Toi + Moi", conclut Grégoire.

9H @LVT_RTL Le retour de @GregoireOff avec un quatrième disque plus intime et qui lorgne vers les sonorités électros. Rencontre en musique pic.twitter.com/R2QlwxIHRl — Steven Bellery (@StevenBellery) 29 novembre 2017