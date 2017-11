"Coco" : le nouveau bijou des studios Disney-Pixar

publié le 27/11/2017 à 10:35

Au cinéma cette semaine, l’ambiance sera mexicaine ou ne sera pas. C'est en effet au Mexique que se déroule l'action de Coco, le nouveau film d'animation des studios Disney-Pixar, qui sort mercredi 29 novembre dans les salles obscures.



Un long-métrage qui imagine comment Miguel, ado passionné de musique, va à la faveur d'un sortilège passer dans le monde des morts, partir à la recherche de ses ancêtres, et découvrir le secret de sa famille. Celui qui incarne Miguel est un gamin d'une douzaine d'années. Il est doublé en français par Andrea Santamaria, dont on avait déjà entendu la voix dans Le Petit prince.

On pourrait se demander si une histoire de passage dans le monde des morts n’est pas un peu rude pour un film d'animation destiné plutôt aux jeunes spectateurs. Mais Pixar est coutumier des sujets délicats. Là-haut parlait de vieillesse et du deuil. Toy story du sentiment d'abandon ressenti par de vieux jouets. L'originalité de la firme californienne est d'aborder la réalité de la vie au travers de contes initiatiques dans lesquels tout le monde se retrouve : jeunes comme adultes.

C’est une vraie histoire d’amour, un vrai voyage Ary Abittan Partager la citation





Comme tout bon film d'animation, Coco peut aussi compter sur un casting de voix solides. Dans la version française, vous croiserez François-Xavier Demaison en mariachi et surtout Ary Abittan dans la peau ou plutôt les os d'Hector, un des personnages du monde des morts qui va aider Miguel dans son aventure. "C’est philosophique, oui, les gens ne sont pas morts à partir du moment où on se souvient et on parle d’eux. C’est une vraie histoire d’amour, un vrai voyage", confie l'acteur au micro de RTL.



Enfin, retenez cette chanson, Ne m'oublie pas, titre phare du film Coco des studios Disney-Pixar, un des champions annoncés du box-office de fin d'année. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le film est sorti il y a quinze jours sur un seul écran, au Grand Rex de Paris, et a déjà été vu par près de 50.000 spectateurs.